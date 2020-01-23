Mulheres fazem mutirão e levam marmitas para vítimas da chuva no ES

Mulheres em Guarapari preparam marmitas para entrega a vítimas das chuvas em Iconha Crédito: Arquivo Pessoal

Em meio a destruição causada pelas chuvas nos municípios do Sul do Estado , os moradores são abraçados por uma onda de solidariedade. Doações chegam de todas as partes do Espírito Santo, além de voluntários que têm ido até as cidades para ajudar.

Em Guarapari, um grupo de mulheres se uniu para fazer marmitas e distribuir às vítimas das chuvas em Iconha. Elas produzem mais de 200 refeições por dia e levam pessoalmente até os distritos mais isolados, onde pouca gente consegue chegar. Desde segunda-feira (20), elas já entregaram cerca de 900 marmitas.

"A situação é bem pior do que a gente imagina, até poucos dias não dava pra passar nas estradas. As pessoas lá perderam tudo, só ficou um pedaço da casa. É gente que quando recebe a marmita, fala que não tinha comido nada no dia" Mirian Simões - Comerciante

Mirian possui uma fábrica de salgados em Guarapari e cedeu o espaço para a preparação de marmitas. De acordo com ela, o trabalho envolve cerca de 250 mulheres, que fazem parte de um grupo de WhatsApp no município.

"A gente montou um verdadeiro mutirão. Eu coloco no grupo o que preciso para as marmitas e a gente se divide em grupos. Umas ajudam na compra e doação dos alimentos, outras na cozinha para fazer as marmitas, e tem também a parte de distribuição, que a gente faz no nosso carro mesmo. É um trabalho muito gratificante, porque a gente sabe que estas pessoas precisam de ajuda", disse.

Distribuição de marmitas em Iconha Crédito: Arquivo Pessoal