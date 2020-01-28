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Estrada destruída

Chuva no ES: Parque Nacional do Caparaó não tem previsão de reabertura

Inicialmente o parque ficaria fechado até o domingo (26), no entanto, diante da queda de barreiras e árvores, o ponto turístico ficou sem acesso

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 20:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 20:00
Chuvas na região do Caparaó comprometem acessos ao Parque Nacional Crédito: Divulgação | ICMBio
O Parque Nacional do Caparaó, que está fechado desde a última sexta-feira (24) em decorrência das fortes chuvas na região, não tem previsão de reabertura. Inicialmente o parque ficaria fechado até o domingo (26), no entanto, diante da queda de barreiras e árvores, o ponto turístico ficou sem acesso.
Estima-se, de acordo com informações do chefe substituto do parque, Euler Gontijo Machado, em entrevista à CBN Vitória (92,5 FM) nesta terça-feira (28), que o volume de chuva tenha chegado a 331 milímetros em três dias. Apenas hoje foi liberado o acesso à estrada pelo lado do Espírito Santo, mas a via praticamente acabou até a portaria de Pedra Menina. Nesta quarta (29) será feito um levantamento no local, com a finalidade de avaliar os danos, disse.
Infelizmente foram bastante afetadas as duas portarias do parque, em especial a capixaba, localizada no município de Dores do Rio Preto e chamada de Pedra Menina. Fizemos um levantamento do dia 23 até o sábado (25), foi uma chuva muito intensa e concentrada nesses três dias. Em Alto Caparaó, portaria de Minas Gerais, o volume foi bem diferente, de 203 milímetros. E há um agravante na portaria daqui: a declividade é muito mais acentuada.

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FORÇA-TAREFA

Segundo Machado, uma força-tarefa será realizada nesta quarta-feira (29), a pé, com a finalidade de levantar estragos. Ele relatou que foram recebidos vídeos e fotos que podem adiantar que a estrada que liga o acampamento da Macieira até a portaria de Pedra Menina praticamente acabou.
A tromba dágua levou uma boa parte dos 3,3 quilômetros que separam a Macieira da portaria. Amanhã estaremos no local, eu e mais um servidor, fazendo levantamento fotográfico, com GPS, para reunir informação e abrir um processo interno dentro do ICMbio, para demandar soluções da coordenação regional de Lagoa Santa (MG) e soluções de Brasília, para a gente conseguir reconstruir a estrada e realizar a reabertura do parque pelo lado capixaba. A coordenação está empenhada em auxiliar e já até solicitou à diretoria nacional que envie uma equipe de técnicos especialistas para nos auxiliar no trabalho.
Chuvas na região do Caparaó comprometem acessos ao Parque Nacional Crédito: Divulgação | ICMBio

PREJUÍZO TURÍSTICO

De acordo com o chefe substituto, a impossibilidade de acesso ao parque afeta diretamente uma demanda turística que vinha crescendo. Enquanto não fizermos o levantamento, conseguindo os recursos necessários de insumo, equipamentos e pessoal, por precaução, o parque ficará fechado à visitação. Temos que prezar pela segurança do visitante. É uma pena, já que, para se ter uma ideia, no ano passado batemos recorde de visitação no parque, com 123 mil visitantes, tendo sido o parque mais visitado em Minas, Espírito Santo, e sul da Bahia, áreas que englobam a coordenação regional de Lagoa Santa. Em 2018 teve visitação de 81 mil, então teve um incremento de 50% de um ano para o outro, finalizou.

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