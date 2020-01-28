Chuva no ES: Parque Nacional do Caparaó não tem previsão de reabertura

Chuvas na região do Caparaó comprometem acessos ao Parque Nacional Crédito: Divulgação | ICMBio

O Parque Nacional do Caparaó, que está fechado desde a última sexta-feira (24) em decorrência das fortes chuvas na região , não tem previsão de reabertura. Inicialmente o parque ficaria fechado até o domingo (26), no entanto, diante da queda de barreiras e árvores, o ponto turístico ficou sem acesso.

Estima-se, de acordo com informações do chefe substituto do parque, Euler Gontijo Machado, em entrevista à CBN Vitória (92,5 FM) nesta terça-feira (28), que o volume de chuva tenha chegado a 331 milímetros em três dias. Apenas hoje foi liberado o acesso à estrada pelo lado do Espírito Santo, mas a via praticamente acabou até a portaria de Pedra Menina. Nesta quarta (29) será feito um levantamento no local, com a finalidade de avaliar os danos, disse.

Infelizmente foram bastante afetadas as duas portarias do parque, em especial a capixaba, localizada no município de Dores do Rio Preto e chamada de Pedra Menina. Fizemos um levantamento do dia 23 até o sábado (25), foi uma chuva muito intensa e concentrada nesses três dias. Em Alto Caparaó, portaria de Minas Gerais, o volume foi bem diferente, de 203 milímetros. E há um agravante na portaria daqui: a declividade é muito mais acentuada.

FORÇA-TAREFA

Segundo Machado, uma força-tarefa será realizada nesta quarta-feira (29), a pé, com a finalidade de levantar estragos. Ele relatou que foram recebidos vídeos e fotos que podem adiantar que a estrada que liga o acampamento da Macieira até a portaria de Pedra Menina praticamente acabou.

A tromba dágua levou uma boa parte dos 3,3 quilômetros que separam a Macieira da portaria. Amanhã estaremos no local, eu e mais um servidor, fazendo levantamento fotográfico, com GPS, para reunir informação e abrir um processo interno dentro do ICMbio, para demandar soluções da coordenação regional de Lagoa Santa (MG) e soluções de Brasília, para a gente conseguir reconstruir a estrada e realizar a reabertura do parque pelo lado capixaba. A coordenação está empenhada em auxiliar e já até solicitou à diretoria nacional que envie uma equipe de técnicos especialistas para nos auxiliar no trabalho.

Chuvas na região do Caparaó comprometem acessos ao Parque Nacional Crédito: Divulgação | ICMBio

PREJUÍZO TURÍSTICO