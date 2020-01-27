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Após chuvas

Vídeo: volume e força da Cachoeira da Fumaça impressionam no Sul do ES

Chuvas dos últimos dias elevaram consideravelmente o volume da água no local. Uma das mais importantes do Estado, a Cachoeira da Fumaça fica entre Alegre e Ibitirama e tem 144 metros de altura

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 10:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 10:44
Cachoeira da Fumaça impressiona pelo volume e força da água Crédito: Divulgação
Os municípios da região Sul e também do Caparaó são os mais atingidos pelas chuvas que há mais de uma semana destruíram cidades, desalojaram e desabrigaram quase nove mil pessoas, além de nove mortes confirmadas até a manhã desta segunda-feira (27).

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Imagens mostram força impressionante de cachoeira no Sul do ES

Com o volume excessivo de chuvas, o nível dos rios, dos pequenos aos grandes, subiu consideravelmente, invadindo as cidades e assustando moradores. O que também tem impressionado é o volume da Cachoeira da Fumaça, uma das maiores do Estado, com 144 metros de altura. Ela está localizada entre os municípios de Ibitirama e Alegre.
Antes das chuvas, o volume da Cachoeira da Fumaça era pequeno, diferentemente do atual Crédito: Divulgação
A força da queda d'água chama a atenção de quem frequenta o Parque Estadual Cachoeira da Fumaça, onde a mesma está localizada. Há dias o volume tem causado cenas impressionantes como as registradas desde o início das chuvas.

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