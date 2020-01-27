Vídeo: volume e força da Cachoeira da Fumaça impressionam no Sul do ES

Os municípios da região Sul e também do Caparaó são os mais atingidos pelas chuvas que há mais de uma semana destruíram cidades, desalojaram e desabrigaram quase nove mil pessoas, além de nove mortes confirmadas até a manhã desta segunda-feira (27).
Com o volume excessivo de chuvas, o nível dos rios, dos pequenos aos grandes, subiu consideravelmente, invadindo as cidades e assustando moradores. O que também tem impressionado é o volume da Cachoeira da Fumaça, uma das maiores do Estado, com 144 metros de altura. Ela está localizada entre os municípios de Ibitirama e Alegre.
A força da queda d'água chama a atenção de quem frequenta o Parque Estadual Cachoeira da Fumaça, onde a mesma está localizada. Há dias o volume tem causado cenas impressionantes como as registradas desde o início das chuvas.