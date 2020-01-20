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Imagens mostram força impressionante de cachoeira no Sul do ES

Volume da Cachoeira Alta no distrito de São Vicente, em Cachoeiro de Itapemirim, subiu assustadoramente em decorrência das fortes chuvas na região nos últimos dias

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 16:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 16:45
O volume da Cachoeira Alta impressionou pela força da água no distrito de São Vicente Crédito: Internauta
Iconha, Vargem Alta e Alfredo Chaves foram os três municípios mais impactados com as chuvas intensas dos últimos dias, mas as consequências desse grande volume de água puderam ser sentidas em outras regiões.
Vídeos feitos no último final de semana por moradores do distrito de São Vicente, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, mostram a força assustadora da água da Cachoeira Alta. Nas imagens é possível ver que a queda d'água praticamente se transformou em um vertedouro, similar ao que ocorre em usinas hidrelétricas.
Uma das explicações para esse volume é o fato da cachoeira ser alimentada pelo Rio Fruteiras, que atravessa Vargem Alta, cidade que recebeu uma quantidade de água muito acima do normal, proveniente dos temporais.

DO ALTO

Imagens aéreas feitas por helicóptero dão uma dimensão ainda mais precisa da força da água no local. Apesar da intensidade da Cachoeira Alta, a cidade não registrou prejuízos provocados pela água.
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Cachoeira Alta ao vivo, volume recorde de água Vídeo via WhatsApp

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