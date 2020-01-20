Imagens mostram força impressionante de cachoeira no Sul do ES

O volume da Cachoeira Alta impressionou pela força da água no distrito de São Vicente Crédito: Internauta

Iconha, Vargem Alta e Alfredo Chaves foram os três municípios mais impactados com as chuvas intensas dos últimos dias, mas as consequências desse grande volume de água puderam ser sentidas em outras regiões.

Vídeos feitos no último final de semana por moradores do distrito de São Vicente, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, mostram a força assustadora da água da Cachoeira Alta. Nas imagens é possível ver que a queda d'água praticamente se transformou em um vertedouro, similar ao que ocorre em usinas hidrelétricas.

Uma das explicações para esse volume é o fato da cachoeira ser alimentada pelo Rio Fruteiras, que atravessa Vargem Alta, cidade que recebeu uma quantidade de água muito acima do normal, proveniente dos temporais.

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