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Chuva no ES

Parque Nacional do Caparaó é fechado por conta da chuva

Visitas e subidas às áreas do parque estão suspensas até domingo por risco de quedas de árvores e deslizamentos. Em Alegre, o volume da Cachoeira da Fumaça impressiona e não é possível chegar à área de banho

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 18:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 18:56
Entrada do Parque Nacional do Caparaó Crédito: Divulgação
chuva forte na Região do Caparaó trouxe risco de deslizamentos, quedas de árvores e barreiras nas estradas do Parque Nacional do Caparaó, que divulgou nesta sexta-feira (24) que o ponto turístico ficará fechado até domingo (26). A medida vale para as portarias do lado capixaba e também mineiro.
Em nota, a administração do parque divulgou que as intensas chuvas dos últimos dias causou dificuldades e riscos nas estradas. Há risco de quedas de árvores, barreiras nas estradas e grande insegurança nos acessos internos do parque, incluindo as trilhas nas partes altas. 
Entrada do Parque Nacional do Caparaó Crédito: Divulgação
O Parque Nacional do Caparaó ES/MG comunica que, pelo princípio da precaução, especialmente por questões de segurança, nos dias 24, 25 e 26 de Janeiro estará fechado para visitação e/ou acampamentos. Essa medida aplica-se às duas portarias, Pedra Menina (ES) e Alto Caparaó (MG), informou a administração em nota.
O Parque Nacional do Caparaó é um dos destinos mais procurados pelos adeptos do montanhismo no Brasil. Abriga o terceiro ponto mais alto do País, o Pico da Bandeira, com 2.892 metros de altitude. Choveu forte nesta madrugada na região e elevou o nível dos rios.

VOLUME DA CACHOEIRA DA FUMAÇA, EM ALEGRE, IMPRESSIONA

Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça Crédito: Divulgação/PECF
Em Alegre, no Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça o volume da queda dágua impressiona. Apesar disso, a unidade não está fechada segundo o gestor responsável, pelo parque Leoni Contaifer. As visitas não estão suspensas, mas não é possível chegar a área de banho. O volume de água é bem grande, mas nada além do previsto nestas situações de chuva, informou.
Cachoeira da Fumaça, Alegre Crédito: Divulgação/PECF

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