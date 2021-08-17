TCES proíbe Itapemirim de preencher cargos vagos e suspende aumento salarial

Thiago Peçanha, prefeito de Itapemirim: medida sancionada por ele teve impacto financeiro de R$ 11 milhões anuais Crédito: Facebook Prefeitura de Itapemirim

A decisão tem caráter cautelar, ou seja, provisório, até que o TCES julgue o mérito do caso. A determinação foi por decisão monocrática do conselheiro Carlos Ranna, relator do processo, que ainda vai ser votado em plenário, mas o município já deve apresentar em 10 dias uma resposta às medidas apontadas pelo conselheiro.

No processo, que foi movido por auditores de controle externo do TCES, foi denunciada a possível irregularidade no aumento de despesa com pessoal gerado pela Lei Complementar municipal nº 250/2020, que criou 226 cargos, elevando também a remuneração de quase todos eles, gerando um aumento de despesa de R$ 880 mil mensais, ou R$ 11 milhões anuais.

De acordo com a análise da área técnica, a Lei Complementar nº 71, de 2009, então vigente, disponibilizava à Prefeitura de Itapemirim 248 cargos em comissão, a um custo mensal de R$ 397.356,43.

Com as alterações promovidas pela prefeitura, a partir da vigência da lei de 2020, passaram a haver 474 cargos de provimento em comissão, a um custo mensal de R$ 1.278.319,40. Os novos cargos foram de subsecretário municipal e assessor de gabinete, em três diferentes níveis.

No caso de subsecretários, os salários passaram de R$ 2.250 para R$ 7.185,83. O TCES determinou que este reajuste de R$ 4,9 mil seja suspenso imediatamente.

Além de descumprir a Lei do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, a medida adotada pelo prefeito Thiago Peçanha também contraria a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que proíbe atos que aumentem a despesa de pessoal seis meses antes de terminar o mandato. Peçanha foi reeleito em 2020.

Para o relator, a lei municipal de 2020 viola frontalmente tais legislações federais, e tendo em vista que os pagamentos estão sendo efetuados e se renovam mês a mês, há o risco de ineficácia da decisão de mérito caso adotada somente ao final do processo. Por isso, segundo ele, foi concedida a medida cautelar.

Ele esclareceu que não haverá prejuízo irreparável ao prefeito, haja vista que a suspensão cautelar do pagamento será reversível aos servidores que tiveram todos os pagamentos suspensos, caso a decisão de mérito, ao final, seja contrária.

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