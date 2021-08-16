Governador do ES e outros 13 assinam nota em defesa do STF

Confira a íntegra da nota:
Os Governadores, que assinam ao final, manifestam a sua solidariedade ao Supremo Tribunal Federal, aos seus ministros e às suas famílias, em face de constantes ameaças e agressões.
O Estado Democrático de Direito só existe com Judiciário independente, livre para decidir de acordo com a Constituição e com as leis.
No âmbito dos nossos Estados, tudo faremos para ajudar a preservar a dignidade e a integridade do Poder Judiciário.
Renovamos o chamamento à serenidade e à paz que a nossa Nação tanto necessita.
- Rui Costa (PT-BA);
- Flávio Dino (PSB-MA);
- Paulo Câmara (PSB-PE);
- João Doria (PSDB-SP);
- Eduardo Leite (PSDB-RS);
- Camilo Santana (PT-CE);
- João Azevêdo (Cidadania-PB);
- Renato Casagrande (PSB-ES);
- Wellington Dias (PT-PI);
- Fátima Bezerra (PT-RN);
- Renan Filho (MDB-AL);
- Belivaldo Chagas (PSD-SE);
- Ibaneis Rocha (MDB-DF);
- Waldez Goés (PDT-AP).