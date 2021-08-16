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Governador do ES e outros 13 assinam nota em defesa do STF

As autoridades manifestaram solidariedade “em face de constantes ameaças e agressões” à Corte

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 12:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2021 às 12:19
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília Crédito: Gil Ferreira/SCO/STF
Uma nota em defesa do Supremo Tribunal Federal (STF) divulgada nesta segunda-feira (16) por um grupo formado por 14 governadores, entre eles o do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB).
As autoridades manifestaram solidariedade “em face de constantes ameaças e agressões” à Corte. 

Confira a íntegra da nota:

Os Governadores, que assinam ao final, manifestam a sua solidariedade ao Supremo Tribunal Federal, aos seus ministros e às suas famílias, em face de constantes ameaças e agressões. 

O Estado Democrático de Direito só existe com Judiciário independente, livre para decidir de acordo com a Constituição e com as leis. 

No âmbito dos nossos Estados, tudo faremos para ajudar a preservar a dignidade e a integridade do Poder Judiciário. 

Renovamos o chamamento à serenidade e à paz que a nossa Nação tanto necessita.

Os governadores que assinam o documento são:
  • Rui Costa (PT-BA);
  • Flávio Dino (PSB-MA);
  • Paulo Câmara (PSB-PE);
  • João Doria (PSDB-SP);
  • Eduardo Leite (PSDB-RS);
  • Camilo Santana (PT-CE);
  • João Azevêdo (Cidadania-PB);
  • Renato Casagrande (PSB-ES);
  • Wellington Dias (PT-PI);
  • Fátima Bezerra (PT-RN);
  • Renan Filho (MDB-AL);
  • Belivaldo Chagas (PSD-SE);
  • Ibaneis Rocha (MDB-DF);
  • Waldez Goés (PDT-AP).
Os governadores afirmam que, “no âmbito dos nossos Estados“, farão “tudo para ajudar a preservar a dignidade e a integridade do Poder Judiciário“. A nota trata dos ataques do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao STF. Foi publicada em um momento de alta tensão entre o presidente e o Tribunal.

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