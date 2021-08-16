Doria vai jantar com Casagrande em visita ao Espírito Santo

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), vem ao Espírito Santo na próxima sexta-feira (20) para agendas que se estendem até sábado (21). Na sexta à noite, deve jantar com o governador Renato Casagrande (PSB).
Doria busca apoio do próprio partido para disputar a Presidência da República. Outros nomes também se movimentam no ninho, como o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.
A decisão sobre a disputa vai sair de prévias, uma votação interna. No Espírito Santo, Doria também vai manter contato com integrantes locais do PSDB.
Outra previsão na agenda é uma visita às Paneleiras de Goiabeiras.