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Presidenciável

Doria vai jantar com Casagrande em visita ao Espírito Santo

Governador de São Paulo também vai se encontrar com tucanos locais. Outra agenda prevista é a ida às Paneleiras de Goiabeiras

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 17:55

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

16 ago 2021 às 17:55
Governador de São Paulo, João Doria
Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Sergio Andrade/Governo de São Paulo
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), vem ao Espírito Santo na próxima sexta-feira (20) para agendas que se estendem até sábado (21). Na sexta à noite, deve jantar com o governador Renato Casagrande (PSB).
Doria busca apoio do próprio partido para disputar a Presidência da República. Outros nomes também se movimentam no ninho, como o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. 
A decisão sobre a disputa vai sair de prévias, uma votação interna. No Espírito Santo, Doria também vai manter contato com integrantes locais do PSDB.
Outra previsão na agenda é uma visita às Paneleiras de Goiabeiras.

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