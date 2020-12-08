Prefeito que assumiu cidade do ES a um mês do fim do mandato diz que Covid-19 é desafio

Jonias Dionísio assumiu a Prefeitura de Conceição da Barra a menos de um mês para o fim do mandato Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Com a chegada do verão, há receio de que o número de pessoas infectadas aumente no município, que possui praias visitadas por muitos turistas nessa época do ano.

Até a tarde de segunda-feira (07), Conceição da Barra registrava 416 casos de Covid-19 e 22 óbitos, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde. A cidade tem pouco mais de 30 mil habitantes.

"Estamos em um período em que a cidade começa a receber muita gente de fora, o que é um complicador na pandemia. Conceição da Barra vive de turismo. Estamos fortalecendo as barreiras nas entradas da cidade para conscientizar a população", declarou.

Jonias era vice-prefeito de Conceição da Barra. Assim, estava à disposição para assumir a prefeitura em eventuais ausências do chefe do Executivo municipal. Não esperava, contudo, que isso fosse acontecer faltando um mês para o fim do mandato.

"Foi uma questão muito pessoal dele. Ele perguntou se eu queria finalizar este último mês e eu disse que sim. Vice é para isso, para substituir quando precisar. E eu vou cumprir com muito zelo", garantiu.

De acordo com Jonias, as duas equipes já estão atuando no processo de transição.

"Tenho uma boa relação com Mateusinho, vai ser uma transição tranquila. Temos duas comissões atuando juntas, com muito respeito. Não acredito que vamos ter qualquer tipo de problema", declarou.

O QUE DIZ CHICÃO

Desde o dia que renunciou ao cargo, a reportagem tem tentado contato com Chicão, mas as ligações não foram atendidas. Pelas redes sociais, o ex-prefeito divulgou uma nota , dizendo que deixava o cargo por motivos pessoais e por já ter tido o mandato interrompido pela Justiça.

HISTÓRICO

Os problemas judiciais envolvendo Chicão começaram em 2016, quando ele ainda era secretário de Assistência Social do município. Na época, Chicão foi denunciado por conduta proibida em pleno ano eleitoral. Ele esteve à frente de um programa social que oferecia cursos profissionalizantes gratuitos à população, sem execução orçamentária iniciada no ano anterior e sem autorização em lei aprovada pela Câmara Municipal. Chicão era candidato a prefeito e foi eleito.