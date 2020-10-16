Prefeito e ex-prefeito de Conceição da Barra são barrados na eleição 2020

Prefeito Chicão trocou o PSDB pelo PSB Crédito: Prefeitura de Conceição da Barra

A disputa pela prefeitura de Conceição da Barra , no Norte do Estado, ganhou um novo capítulo faltando um mês para o dia da votação. Em decisões proferidas na quarta-feira (14), o juiz eleitoral Diego Franco de Sant'anna negou os registros de candidatura do atual prefeito da cidade, Francisco Vervloet, o Chicão (PSB), e também do candidato Manoel Pereira da Fonseca, o Manoel Pé de Boi (Cidadania). Os dois candidatos podem recorrer.

A polêmica envolvendo o atual prefeito Chicão começou em 2016, quando ele ainda era secretário de Assistência Social do município. Na época, Chicão foi denunciado por conduta proibida em pleno ano eleitoral. Ele esteve à frente de um programa social que oferecia cursos profissionalizantes gratuitos à população e era candidato a prefeito. Foi eleito.

Em setembro de 2019, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) decidiu cassar o mandato do prefeito e ele teve que deixar a prefeitura . Chicão também foi condenado a pagar multa de 10 mil UFIRs (Unidade Fiscal de Referência), o que equivale a R$ 34,2 mil, por abuso de poder político.

Durante o período de afastamento de Chicão e do seu vice, Jonias Dionizio (PROS), quem assumiu a prefeitura foi o presidente da Câmara Municipal, Mateusinho (PTB).

No caso do candidato Manoel Pereira da Fonseca, o Manoel Pé de Boi (Cidadania), o motivo do indeferimento da candidatura foi falta de quitação eleitoral por não ter prestado contas das eleições de 2018, quando disputou o cargo de deputado estadual.

Os dois candidatos foram procurados, por telefone, nesta quinta-feira (15), mas não atenderam até a publicação desta reportagem.