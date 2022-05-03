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Eleições 2022

Pesquisa Ipec: Casagrande se destaca entre católicos, idosos e pobres no ES

Atual governador, que tem 42% das intenções de voto, chega a 52% em alguns grupos. Já Manato e Contarato alcançam melhores números entre quem tem ensino superior

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 18:16

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

03 mai 2022 às 18:16
Renato Casagrande, governador do ES: avaliação de eleitores segundo a pesquisa Ipec
Renato Casagrande, governador do ES: avaliação de eleitores segundo a pesquisa Ipec Crédito: Arte A Gazeta
Na disputa pelo Palácio Anchieta nas eleições 2022, o governador Renato Casagrande (PSB) lidera a intenção de votos em todos os recortes. Ele porém atinge maiores índices entre os que se declararam católicos, os idosos e os mais pobres, que apresentam renda de até um salário mínimo.
É o que aponta a pesquisa eleitoral realizada pelo Ipec, a pedido da Rede Gazeta, divulgada na segunda-feira (2), em que Casagrande detém 42% das intenções de voto ao governo do Estado. 
A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos. O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.

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A análise dos recortes considera o cenário principal apresentado pelo Ipec, que traz na lista de possíveis concorrentes ao governo do Estado o pré-candidato do PSD, que é o ex-prefeito de Linhares, Guerino Zanon.
Neste contexto, Casagrande é mais bem aceito entre os mais pobres, com renda de até um salário mínimo, onde alcança 50% das intenções de voto.
Entre os católicos, a liderança do socialista chega a 47%. Mas o maior índice está entre as pessoas com mais de 60 anos, onde o atual governador atinge 52% das menções de voto.

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SITUAÇÃO DOS OUTROS CONCORRENTES

O ex-deputado federal Carlos Manato (PL), que aparece com 11% das menções de voto na disputa ao governo, se destaca entre os eleitores que possuem ensino superior, em que alcança o percentual de 18% das intenções de voto; e entre as pessoas de 45 a 59 anos, chegando a 14%.
A situação é semelhante a do senador Fabiano Contarato (PT), que na intenção de voto no cenário principal está com 11%. Ele se destaca entre os que têm renda superior a cinco salários mínimos, chegando a 16% neste grupo; no segmento com idade entre 35 a 44 anos (16%), e também entre os eleitores com ensino superior (16%).
O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede), que na intenção de voto no cenário principal aparece com 7%, é mais apoiado por homens, segmento em que alcança 10%, o dobro do que ele registra entre as mulheres, grupo em que fica com 5%. Também é mais bem aceito entre quem tem renda entre 2 e 5 salários mínimos (10%) e acima de 5 salários (10%). Entre os evangélicos, alcança 10%.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral Rede Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 28 de abril e 1º de maio, com 608 entrevistas em 26 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-07066/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob protocolo BR-03442/2022.

Especificações técnicas

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