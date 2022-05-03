Pesquisa Ipec: Casagrande se destaca entre católicos, idosos e pobres no ES

Na disputa pelo Palácio Anchieta
nas eleições 2022
, o governador Renato Casagrande
(PSB) lidera a intenção de votos em todos os recortes. Ele porém atinge maiores índices entre os que se declararam católicos, os idosos e os mais pobres, que apresentam renda de até um salário mínimo.
A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos. O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.
A análise dos recortes considera o cenário principal apresentado pelo Ipec, que traz na lista de possíveis concorrentes ao governo do Estado o pré-candidato do PSD, que é o ex-prefeito de Linhares, Guerino Zanon
.
Neste contexto, Casagrande é mais bem aceito entre os mais pobres, com renda de até um salário mínimo, onde alcança 50% das intenções de voto.
Entre os católicos, a liderança do socialista chega a 47%. Mas o maior índice está entre as pessoas com mais de 60 anos, onde o atual governador atinge 52% das menções de voto.
O ex-deputado federal Carlos Manato
(PL), que aparece com 11% das menções de voto na disputa ao governo, se destaca entre os eleitores que possuem ensino superior, em que alcança o percentual de 18% das intenções de voto; e entre as pessoas de 45 a 59 anos, chegando a 14%.
A situação é semelhante a do senador Fabiano Contarato
(PT), que na intenção de voto no cenário principal está com 11%. Ele se destaca entre os que têm renda superior a cinco salários mínimos, chegando a 16% neste grupo; no segmento com idade entre 35 a 44 anos (16%), e também entre os eleitores com ensino superior (16%).
O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos
(Rede), que na intenção de voto no cenário principal aparece com 7%, é mais apoiado por homens, segmento em que alcança 10%, o dobro do que ele registra entre as mulheres, grupo em que fica com 5%. Também é mais bem aceito entre quem tem renda entre 2 e 5 salários mínimos (10%) e acima de 5 salários (10%). Entre os evangélicos, alcança 10%.