Para cobrar: veja promessas de Casagrande para novo mandato no ES

Passados os primeiros dias da votação em segundo turno e a euforia da vitória, o governo Renato Casagrande (PSB) pavimenta o caminho para o novo mandato. Na campanha, propostas em educação, saúde, segurança, infraestrutura, entre outras áreas, tiveram destaque, mas agora é necessário começar a definir os próximos passos. Para a população acompanhar de perto os projetos da futura gestão do socialista no Espírito Santo, é fundamental conhecer o plano de governo do período de 2023–2026 e, ainda, retomar declarações feitas por Casagrande ao longo do processo eleitoral. Depois, é só cobrar.
Do plano apresentado pelo governador reeleito à Justiça Eleitoral, A Gazeta identificou, ainda durante a campanha, algumas áreas prioritárias em que Casagrande se comprometeu a atuar.
Em Educação, uma das propostas é universalizar a oferta de matrículas em tempo integral nos municípios capixabas, ampliando o número de escolas e vagas com a modalidade. Nesse contexto, o governador também se dispôs a ajudar as redes municipais a aumentar a própria oferta. Outra iniciativa é a implantação do projeto "Escola do Futuro", com foco em inovação.
Para a Cultura, uma das propostas é entregar o Theatro Carlos Gomes, em Vitória, totalmente restaurado e com as instalações modernizadas. Essa área também abrange o Cais das Artes que, embora não esteja citado no plano de governo, foi mencionado por Casagrande durante a campanha. Com obras paradas desde 2015 devido a uma disputa judicial, o governo decidiu conceder o prédio à iniciativa privada.
Em Saúde, o Hospital Geral de Cariacica, cujo projeto já atravessou a gestão de Paulo Hartung (sem partido) e Casagrande, deverá ser inaugurado, conforme definido no plano de governo. Também há previsão de implantar um complexo de saúde no Norte do Estado e apoiar, nos municípios, a implementação de consultas por telemedicina e a ampliação da oferta de mais especialidades médicas. Ainda está no planejamento acelerar a execução de serviços de saúde para acabar com filas de média e alta complexidades.
Para Segurança, o projeto é seguir reduzindo o número de homicídios. Em entrevista para A Gazeta, o governador reeleito estabeleceu como meta colocar o Espírito Santo entre os cinco Estados mais seguros do país. Também há ações específicas para reduzir a violência contra a mulher e no campo, com um plano de enfrentamento para cada um desses crimes. O programa ainda estabelece iniciativas que visem reduzir a violência contra a população LGBTQUIAP+, negra e jovens. Para os profissionais da área, Casagrande prometeu concurso todo ano.
Na área de emprego e assistência, Casagrande se comprometeu a ampliar o programa Bolsa Capixaba, bem como fazer da qualificação profissional uma prioridade para a população vulnerável. Também planejou reduzir a insegurança alimentar e nutricional. Para o enfrentamento à pobreza, o governador reeleito também disse que pretende extinguir a extrema pobreza no Estado, que, conforme dados de 2021, alcançava mais de 130 mil pessoas sobrevivendo com menos de R$ 10 por dia.
O setor de transporte e mobilidade é uma das que mais exigem investimentos. E, novamente, está no plano de governo executar as obras do corredor exclusivo de ônibus e, ainda, apoiar as prefeituras da Região Metropolitana na implantação de faixas destinadas exclusivamente para o transporte coletivo. Também é meta renovar a frota do Sistema Transcol, implantando o uso de ônibus elétricos e a gás e aumentando o número de veículos com ar-condicionado. Uma das novidades da área é implantar o sistema de bicicletas compartilhadas na Grande Vitória.
Em infraestrutura, entre as propostas estão a implantação de novos trechos rodoviários com asfaltamento, como a ES-440, que ligará a BR-101 a Regência, em Linhares; a execução de obras do aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim; e obras de macrodrenagem na Região Metropolitana e no interior do Estado.
Outras promessas de campanha
Além do que está no plano de governo, algumas propostas foram anunciadas durante a campanha, como a redução do valor do gás de cozinha. Já reeleito, em entrevista para a CBN Vitória, Casagrande confirmou que a ideia é, em janeiro de 2023, enviar projeto para a Assembleia Legislativa propondo a redução do ICMS do produto, passando de 17% para 7%.
A previsão de um concurso público anual não deverá se restringir às forças de segurança. O governador reeleito também mencionou a intenção de processo seletivo permanente na Educação.
Sobre a BR-262, embora seja uma rodovia federal sob responsabilidade da União, Casagrande planeja a execução de um binário entre Marechal Floriano e Viana, enquanto não é definida a duplicação devido aos sucessivos fracassos em leilões.