Para cobrar: veja promessas de Casagrande para novo mandato no ES

Em Educação, uma das propostas é universalizar a oferta de matrículas em tempo integral nos municípios capixabas, ampliando o número de escolas e vagas com a modalidade. Nesse contexto, o governador também se dispôs a ajudar as redes municipais a aumentar a própria oferta. Outra iniciativa é a implantação do projeto "Escola do Futuro", com foco em inovação.