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Pesquisa Ipec

No ES, 47% consideram gestão de Bolsonaro ruim ou péssima

Administração do atual presidente da República é classificada de forma mais negativa entre os mais jovens, as mulheres e os mais pobres. Único segmento em que avaliação positiva supera a negativa é dos que têm renda acima de 5 salários mínimos

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 07:56

Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

04 mai 2022 às 07:56
Jair Bolsonaro, presidente da República: avaliação de eleitores do ES segundo a pesquisa Ipec
Jair Bolsonaro, presidente da República: avaliação de eleitores do ES segundo a pesquisa Ipec Crédito: Arte A Gazeta
No ES, 47% consideram gestão de Bolsonaro ruim ou péssima
O governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) foi avaliado de maneira negativa por 47% dos entrevistados pela pesquisa feita pelo Ipec a pedido da Rede Gazeta, divulgada na segunda-feira (2). Desse total, 35% consideram a gestão do atual presidente da República péssima e para 12% ela é ruim. 
A administração de Bolsonaro é classificada como regular por 22% dos entrevistados. Entre os que avaliam positivamente a gestão, 16% afirmam que ela é boa e 13% que é ótima, totalizando 29%.
Não souberam avaliar ou não responderam 2% dos entrevistados pela pesquisa, que tem margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos. O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.

AVALIAÇÃO É PIOR ENTRE OS MAIS JOVENS E OS MAIS POBRES

A gestão de Bolsonaro tem uma avaliação pior entre os mais jovens (57%), os mais pobres (54%), as mulheres (52%), os que têm nível superior (51%), e entre católicos (50%) e eleitores de outras religiões (58%).
Em relação à faixa etária, o governo Bolsonaro foi classificado como péssimo por 36% das pessoas de 16 a 24 anos ouvidas pela pesquisa e como ruim por 21%. Entre os que têm 60 anos ou mais, ele recebeu uma aprovação maior, que soma 37% - sendo 16% bom e 21% ótimo.
Dos entrevistados pelo Ipec que ganham até um salário mínimo, 40% avaliam o governo como péssimo e 14% como ruim. 

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O único segmento em que a avaliação positiva da administração do atual presidente da República supera a negativa é dos que possuem renda familiar acima de cinco salários mínimos. Nesse grupo, 24% a classificam como boa e 18% como ótima, somando 42%. Já a avaliação negativa entre eles soma 41%, sendo 30% que a consideram péssima e 11% como ruim.
No que diz respeito à escolaridade dos entrevistados, os dados sobre os que possuem nível superior são curiosos. Entre eles, a administração de Bolsonaro obtém os melhores e piores índices nesse recorte. São 51% de avaliação negativa (34% péssima e 17% ruim) e 35% de avaliação positiva (23% boa e 12% ótima). O índice que a considera regular é de 14%.

MANEIRA DE GOVERNAR

A pesquisa Ipec também perguntou aos entrevistados como eles avaliam a maneira como o presidente Jair Bolsonaro está governando o Brasil, sendo que 59% desaprovam e 37% aprovam. Não sabem ou não responderam 4% dos entrevistados.
Mais uma vez, os piores índices foram registrados entre os mais jovens, os mais pobres, as mulheres e os que têm curso superior. Desaprovam a maneira de governar do presidente 71% dos que têm de 16 a 24 anos, 65% dos que ganham até um salário mínimo, 62% das mulheres e 63% dos entrevistados com ensino superior completo.
Por outro lado, o mais alto índice de aprovação vem dos que recebem acima de cinco salários mínimos (47%). Os outros segmentos em que a maneira de Bolsonaro governar é mais aprovada são entre os evangélicos (44%), os que têm de 45 a 59 anos (42%), os homens (41%), os brancos (41%) e os que têm ensino médio (40%).

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral Rede Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 28 de abril e 1º de maio, com 608 entrevistas em 26 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-07066/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo BR-03442/2022.

Especificações técnicas

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