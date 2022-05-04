Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ao vivo

Papo de Colunista: o que a pesquisa Ipec mostra sobre a corrida eleitoral no ES

Os colunistas Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz conversam com a CEO do instituto de pesquisa, Márcia Cavallari, a partir das 10h30. É ao vivo

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 06:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2022 às 06:00
Pesquisa Ipec realizada a pedido da Rede Gazeta mostrou quem está na frente, hoje, na disputa pelo governo do Espírito Santo, pela única vaga para o Senado e para a Presidência da República entre os eleitores capixabas.
O governador Renato Casagrande (PSB) lidera a corrida pelo Palácio Anchieta; o ex-senador Magno Malta (PL) sai na frente para conquistar a cadeira no Senado, mas não pode contar vantagem porque o jogo está bastante embolado; já o ex-presidente Lula tem a preferência dos eleitores do Espírito Santo.
Para falar sobre esses e outros resultados, o Papo de Colunista desta quarta-feira (4) conversa com a CEO do Ipec, Marcia Cavallari.
Excepcionalmente, o Papo vai ser realizado pela manhã, a partir das 10h30, com os colunistas Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz.
Tem transmissão ao vivo em A Gazeta, no Facebook e no YouTube.

Tópicos Relacionados

leonel ximenes Rafael Braz Papo de Colunista Eleições 2022 Pesquisa Rede Gazeta/ipec
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados