Papo de Colunista: A Festa da Penha voltou

A Romaria dos Homens também vai ser realizada Crédito: ZANETE DADALTO

Após dois anos, a Festa da Penha, maior evento religioso do Espírito Santo, volta a ser realizada de forma presencial , dado o arrefecimento da pandemia de Covid-19.

É um momento para os fiéis agradecerem por terem passado incólumes à doença e refletir sobre as perdas que ficaram pelo caminho. O tema deste ano é "Saúde dos enfermos, rogai por nós".

A festa é uma celebração a Nossa Senhora da Penha, a figura de uma mulher. Isso em um estado machista, em que os casos de feminicídio chamam a atenção.

A Gazeta Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz conversaram nesta quarta-feira (20) com Para falar sobre a história e o significado deste evento, os colunistas deLeonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz conversaram nesta quarta-feira (20) com o novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória , Dom Andherson Franklin Lustoza de Souza. Reveja:

O novo bispo auxiliar é cachoeirense. Ingressou no seminário da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim em 1992. Na cidade, foi padre e coordenador de pastoral.

Dom Andherson Franklin é mestre e doutor pela Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma.