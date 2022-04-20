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Papo de Colunista

Papo de Colunista: A Festa da Penha voltou

Os colunistas Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz conversaram com o novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória Dom Andherson Franklin

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 14:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2022 às 14:07
Romaria dos Homens 2011 - Foto de exposição da Faesa sobre a Festa da Penha
A Romaria dos Homens também vai ser realizada Crédito: ZANETE DADALTO
Após dois anos, a Festa da Penha, maior evento religioso do Espírito Santo, volta a ser realizada de forma presencial, dado o arrefecimento da pandemia de Covid-19.
É um momento para os fiéis agradecerem por terem passado incólumes à doença e refletir sobre as perdas que ficaram pelo caminho. O tema deste ano é "Saúde dos enfermos, rogai por nós".
A festa é uma celebração a Nossa Senhora da Penha, a figura de uma mulher. Isso em um estado machista, em que os casos de feminicídio chamam a atenção.
Para falar sobre a história e o significado deste evento, os colunistas de A Gazeta Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz conversaram nesta quarta-feira (20) com o novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, Dom Andherson Franklin Lustoza de Souza. Reveja:
O novo bispo auxiliar é cachoeirense. Ingressou no seminário da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim em 1992. Na cidade, foi padre e coordenador de pastoral.
Dom Andherson Franklin é mestre e doutor pela Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma.
O Papo foi transmitido ao vivo em A Gazeta, no Facebook e no YouTube.

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