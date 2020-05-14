Nas redes sociais, políticos do ES defendem adiamento do Enem

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A maioria dos estudantes não tem condições de acompanhar o ensino à distância, e por vários fatores. Muitos não têm acesso à internet. Não têm smartphones nem computador. Alguns nem TV têm em casa. Fora que nem todos têm acesso aos materiais escolares. Como eles irão se preparar para o ENEM? Vou lutar para que o Exame Nacional do Ensino Médio seja adiado. #AdiaEnem2020