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Crise

Rodrigo Maia encontra Bolsonaro e fala em 'manter sempre o diálogo'

Reunião foi articulada pelos ministros Luiz Eduardo Ramos e Braga Netto a pedido do presidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2020 às 17:14

Publicado em 14 de Maio de 2020 às 17:14

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, concede entrevista coletiva sobre a atividade legislativa durante a crise causada pelo coronavírus
Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, concede entrevista coletiva sobre a atividade legislativa durante a crise causada pelo coronavírus Crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados
Após meses distanciados e depois de muita troca de farpas, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), realizam um encontro na tarde desta quinta-feira (14) no Palácio do Planalto.
O encontro foi articulado pelos ministros Luiz Eduardo Ramos, Secretaria de Governo, e Braga Netto, da Casa Civil, a pedido de Bolsonaro, com o intuito de promover uma reaproximação entre os Poderes, segundo fontes.
Maia deixou a sessão da Câmara realizada nesta tarde e seguiu para o segundo andar do Palácio do Planalto para visitar o Centro de Operações da Casa, comandado por Braga Netto. Na sequência, foi para o terceiro andar, onde fica o presidente da República.

"FERRAR O GOVERNO"

Mais cedo, Bolsonaro acusou indiretamente Maia, sem citar seu nome, de querer afundar a economia para ferrar o governo diante de um grupo de empresários, em videoconferência capitaneada pelo presidente da Fiesp, Paulo Skaf, por discordâncias com duas medidas provisórias, a 936, que reduz jornada e salários, e a 910, de regularização fundiária.

"DIÁLOGO"

Ao sair da reunião com o presidente, Maia não respondeu no mesmo tom as críticas de que foi alvo publicamente. Ao contrário, contemporizou: "Minha obrigação é manter sempre o diálogo".
Em coletiva de imprensa, Maia disse que fez apenas um pedido a Bolsonaro: o adiamento do Enem. Mas não obteve resposta, o presidente  disse que iria avaliar.

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