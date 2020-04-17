MPES responde ao MPF elencando ações de combate ao coronavírus

Ministério Público Estadual considerou desnecessária a representação feita pelo MPF Crédito: MPES

O texto destaca que muitas dessas ações, inclusive a respeito da atuação do órgão em relação ao sistema de transporte coletivo, foram tomadas em conjunto com a própria instituição federal.

Desnecessário o atravessamento da referida representação, eis que já é de conhecimento do MPF que o MPES tem adotado as necessárias medidas em relação às atividades empreendidas pela Ceturb, inclusive, repita-se, com procuradores da República tendo participado de reunião conjunta, diz a nota do MPES.

Na nota, o órgão afirma que já trabalha, desde o final de fevereiro, com ações de monitoramento da crise e de combate à contaminação e disseminação do vírus, ressaltando que os esforços foram intensificados após a decretação do estado de emergência no Espírito Santo.

Entre as medidas tomadas estão a formação do Gabinete de Acompanhamento da Pandemia do Novo Coronavírus (GAP-Covid-19) que se reúne com o governador do Estado e com a equipe de secretários de Estado para "estabelecer um canal direto de comunicação com a Sala de Situação de Emergência em Saúde Pública do governo. O gabinete também teria contribuído para o aperfeiçoamento de medidas adotadas no âmbito do direito à saúde, defesa do consumidor, patrimônio público, educação, segurança pública, sistema carcerário e urbanismo.

No final do mês passado, diz o MP, foi constituída uma Força-Tarefa para Acompanhamento da Pandemia do Novo Coronavírus e Fiscalização das Ações Empreendidas pelos Órgãos Públicos Estaduais e Municipais Capixabas.

TRANSPORTE COLETIVO

Entre os pontos citados na representação do MPF está a necessidade de uma atuação de MPT e MPES junto à Ceturb (Companhia Estadual de Transportes Coletivos do Estado do Espírito Santo) para aliviar o fluxo de passageiros, principalmente em horários de pico. O MPES afirma que fez reunião com os representantes da companhia sobre o tema.