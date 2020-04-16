Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Economia
  • 'MPT vai até onde é possível para garantir o cumprimento da política pública', diz procurador
Coronavírus

'MPT vai até onde é possível para garantir o cumprimento da política pública', diz procurador

Procurador-chefe da instituição no ES afirmou que órgão está cumprindo seu papel, após receber uma representação do MPF para que acompanhasse e exigisse ações efetivas para o combate à Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 19:42

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 19:42

Após pandemia de coronavírus, mulher usa máscara na avenida Reta da Penha.
Procurador-chefe destaca que nessa situação, o esforço tem que ser de todos. Crédito: Vitor Jubini
Após receber uma representação do Ministério Público Federal (MPF/ES) para que acompanhasse e exigisse ações efetivas para o combate ao coronavíruso Ministério Público do Trabalho (MPT) produziu uma nota em que aponta medidas que vêm sendo tomadas desde o início da pandemia.
Em entrevista concedida à reportagem de A Gazeta na tarde desta quinta-feira (16), o procurador-chefe do MPT, Valério Soares Heringer, afirmou que o órgão está trabalhando da melhor forma possível, mas que por se tratar de uma situação incomum, a efetividade das medidas depende do esforço de todos. "O MPT vai até onde é possível para garantir o cumprimento da política pública, mas não é possível colocar máscara em cada trabalhador capixaba", afirmou.
A assessoria afirma que até esta quarta-feira (15) 200 procedimentos investigatórios sobre denúncias ou ofícios haviam sido instaurados, além de 54 procedimentos promocionais para acompanhar setores econômicos e de prestação de serviço ao público. "Nesses procedimentos, os procuradores e procuradoras do MPT-ES, expediram até o momento 1884 notificações, além de 438 ofícios e 404 recomendações, sempre com o propósito de orientar e adequar as condições de trabalho aos novos padrões de segurança sanitária", diz a nota.

Procurador, como o MPT avalia a representação feita pelo MPF?

Cada instituição tem atribuições diferentes, cada um faz o que pode dentro da sua área de atribuição. Somos instituições irmãs, trabalhamos juntos e, por isso, é perfeitamente natural que um se preocupe em saber como está o trabalho do outro. O MPF tem por vocação principal a garantia do cumprimento de políticas públicas federais, por isso é papel dele cobrar o que está sendo feito para que sejam cumpridas no Estado.

Quais medidas foram tomadas pelo MPT no enfrentamento à pandemia?

Temos uma estrutura de trabalho que leva em consideração todos os segmentos econômicos. Desde o primeiro caso de Covid-19 no Estado desenvolvemos um plano de ação e estamos bastante avançados nessa temática. Conforme está informado na nota que enviamos, o MPT já expediu mais de 1.800 notificações, já destinamos mais de R$ 2,2 milhões para hospitais e associações de saúde. Fazemos reuniões diárias, minha equipe de procuradores trabalha 12, 15 horas por dia. Estamos todos dando o nosso melhor.

Mas essas medidas têm dado resultado efetivo?

O MPT vai até onde é possível para garantir o cumprimento da política pública, mas não é possível colocar máscara em cada trabalhador capixaba, colocar cada capixaba sentado no ônibus e ninguém em pé. Todas as organizações têm se esforçado e dado o melhor, mas o nosso melhor não vai ser suficiente para livrar os efeitos da Covid-19, mas estamos trabalhando juntos para amenizar o máximo possível. Por ser uma situação tão incomum é necessário a ação e cobrança de todos, com responsabilidade. Quando isso não acontece, denúncias são feitas e, na medida que o órgão puder contribuir com a mudança rápida de um determinado processo para atingir seu objetivo, isso será feito.

Na representação foram exigidas medidas específicas relacionadas à Ceturb. O MPT tem trabalhado para diminuir os casos de lotações em ônibus?

Sim! Desde o início da pandemia, antes de qualquer representação, nós já estávamos em contato com a Ceturb sobre os problemas  do transporte público nesse momento. Nós acompanhamos e exigimos relatórios periódicos da empresa e todos os ônibus estão circulando normalmente. É claro que é difícil fiscalizar a lotação, os ônibus saem dos terminais com todos os passageiros sentados, mas no primeiro ponto já vão entrar mais pessoas, e, por que essas pessoas insistem em entrar? Porque precisam ir trabalhar. O mais importante para o MPT, e eu peço que isso esteja claro, é  garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores e proteger os empregos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados