'MPT vai até onde é possível para garantir o cumprimento da política pública', diz procurador

Sim! Desde o início da pandemia, antes de qualquer representação, nós já estávamos em contato com a Ceturb sobre os problemas do transporte público nesse momento. Nós acompanhamos e exigimos relatórios periódicos da empresa e todos os ônibus estão circulando normalmente. É claro que é difícil fiscalizar a lotação, os ônibus saem dos terminais com todos os passageiros sentados, mas no primeiro ponto já vão entrar mais pessoas, e, por que essas pessoas insistem em entrar? Porque precisam ir trabalhar. O mais importante para o MPT, e eu peço que isso esteja claro, é garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores e proteger os empregos.