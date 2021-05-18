Marcos Venicio Moreira Andrade confessou ter assassinado Gerson Camata em depoimento Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

O réu, que está preso desde 26 de dezembro de 2018, dia do assassinato, teve a prisão preventiva mantida pela juíza substituta Lívia Regina Savergnini Bissoli Lage, da 1ª Vara Criminal da Capital, na decisão em que determinou a inclusão do caso na pauta para julgamento do Plenário do Júri, de janeiro.

Your browser does not support the audio element. Julgamento de assassino confesso de Gerson Camata é marcado para agosto

O crime ocorreu no dia seguinte ao Natal. Gerson Camata havia acabado de comprar um livro e cumprimentava conhecidos numa calçada na Praia do Canto, em Vitória, quando foi abordado por Marcos Venicio, ex-assessor dele. Aos 77 anos, o ex-governador foi morto com um tiro, um crime que chocou o Espírito Santo

Marcos Venicio foi detido em flagrante horas depois e, no dia seguinte, a prisão foi convertida em preventiva . Ele está no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Viana II.

"O presídio é muito duro, mas mais duro ainda é saber que tirei a vida dele", disse Marcos Venicio, de acordo com a transcrição das declarações prestadas por ele em Juízo.

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JÚRI POPULAR

Ainda em 2019, o ex-assessor foi pronunciado – decisão para conduzi-lo a júri popular – pelo juiz Moulin. No julgamento, em agosto, o réu será interrogado e estão previstos os depoimentos de sete testemunhas pela acusação e cinco pela defesa. Também se manifestarão a acusação e a defesa.

A decisão sobre a condenação ou não de Marcos Venicio será tomada pelos jurados, e a sentença será proferida pelo juiz de Direito. A expectativa é que o julgamento dure, pelo menos, dois dias.

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O QUE DIZ A ACUSAÇÃO

Os advogados Renan Sales e Ludgero Liberato, assistentes da acusação, acreditam que a conclusão do julgamento será a condenação de Marcos Venicio.

"A família recebe com felicidade a notícia acerca da designação da data do julgamento e reitera sua confiança no Poder Judiciário. Importante, ainda, foi a manutenção da prisão cautelar do réu, pois em razão da sua conduta, mostrou, concretamente, ser um perigo para toda sociedade, já que, covardemente, retirou a vida do próximo, à luz do dia, em local de grande movimentação, e por motivo totalmente banal e de forma premeditado", disseram, por nota.

"Acreditamos que não haverá outra conclusão senão a condenação, já que a prova dos autos é firme nesse sentido", complementaram.

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O QUE DIZ A DEFESA