Casagrande e ex-governadores lamentam assassinato de Gerson Camata

Ex-governadores do Espírito Santo e o governador eleito Renato Casagrande (PSB) lamentaram a morte de Gerson Camata, assassinado na tarde desta quarta-feira (26), e lembraram características marcantes do perfil pessoal e político do emedebista.

Ex-governador do Estado, Arthur Gerhardt era próximo de Camata Crédito: Vitor Jubini

Governador de 1971 a 1975, o ex-governador Arthur Gerhardt era próximo de Camata, visto que ambos foram políticos da Arena. "Camata sempre foi muito querido por todo mundo, desde a época de jornalista, radialista. Para nós é uma surpresa muito grande ter acontecido isso com ele. Tivemos boa amizade, conversávamos muito, e já demos várias entrevistas juntos na CBN. Recebo esta notícia com tristeza, principalmente pela família, que deve estar passando por um momento muito difícil", afirmou.

Max Mauro, ex-governador do Estado Crédito: Fernando Madeira

Max Mauro, que o sucedeu no governo do Estado em 1987, disse estar profundamente abalado, mesmo que tenham tido divergências políticas no passado.

"É um momento difícil, lamentável. Fui companheiro dele no MDB, tivemos juntos em várias disputas eleitorais, quando ele se elegeu governador, me reelegi deputado federal, acompanhei o governo dele. Depois me afastei. Lamento muito a perda desse ex-companheiro partidário, governador do Estado. Sinto muito, espero que se faça Justiça. O momento é difícil, uma perda irreparável. Alguém que trabalhou tanto pelo Estado, e teve um fim triste".

Vitor Buaiz foi governador do Estado Crédito: Marcelo Prest - GZ

Ex-prefeito de Vitória e ex-governador do Estado, Vitor Buaiz conviveu com Camata no Congresso. Ambos foram deputados federais constituintes, em 1987 e 1988.

"É um profundamente lamentável. É uma sociedade de violência, de intolerância. Foi tirada a vida de um cidadão de bem que foi um político representativo, que tanto bem fez ao nosso Estado. Foi uma pessoa sempre simpática. Nunca teve denúncia de conflito com adversário político. Era sempre alegre. É uma profunda tristeza para nós. É difícil confortar a nossa sociedade, inclusive a família, especialmente a ex-deputada Rita Camata (esposa dele). Quero transmitir nossa profunda tristeza", disse.

José Ignácio Ferreira também lamentou o crime Crédito: Tati Beling/Ales

José Ignácio Ferreira, que governou o Estado de 1999 a 2002, também lamentou o fato. "Recebo essa informação muito chocado, porque tenho imenso respeito e carinho pela figura dele. Foi um governador exemplar, é uma pessoa notável no mundo político do Espírito Santo, e realmente sinto muito por isso. O que temos a dizer dele é que foi um grande homem público, recebeu o carinho e respeito com o povo do Estado, e por mais que pareça que tinha vivido muito, ainda tinha muito para viver. Esse fato é como um golpe para todos nós. Cada um se sente ferido por tudo isso. Todos estaremos traduzindo o respeito e o apreço que temos por ele", declarou.

O governador eleito Renato Casagrande (PSB) Crédito: Carlos Alberto Silva