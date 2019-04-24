O depoimento de Rita sobre o assassinato do marido Gerson Camata

Rita Camata, ao lado dos filhos, Bruno e Enza, no enterro do ex-governador Crédito: Carlos Alberto Silva

Marcos Venicio Moreira Andrade, assassino confesso Gerson Camata Camata. Foram mais de 20 anos como assessor do político, até acusações e processos tomarem o lugar da relação de confiança. O crime foi cometido na Praia do Canto, em Vitória, no dia 26 de dezembro. do ex-governador, era considerado um membro da família do político. Costumava participar de refeições e passar finais de semana na casa dos. Foram mais de 20 anos como assessor do político, até acusações e processos tomarem o lugar da relação de confiança. O crime foi cometido na Praia do Canto, em, no dia 26 de dezembro.

ex-governador, a ex-deputada federal Rita Camata As informações estão no depoimento prestado à 1 ª Vara Criminal de Vitória, na última segunda-feira (22), pela viúva do, a ex-deputada federal(PSDB). A reportagem teve acesso à íntegra das declarações.

Ele foi assessor parlamentar do Gerson por mais de 20 anos. A relação entre os dois era como uma família, que ele (o acusado) nunca teve. Como assessor, frequentava a minha casa, fazia as refeições, ia para lá nos finais de semana. Pelas informações que tenho, ele não tinha relação familiar próxima com ninguém aqui Rita Camata sobre o assassino do marido

No início dos anos 2000, Marquinho, como o réu é conhecido, chegou a ser o presidente da Banestes Seguradora. Camata era senador e tinha forte influência política no Estado. Ao deixar a vida pública, não pôde manter o então aliado no cargo, algo que Marquinho exigia. Foi oferecida uma diretoria da entidade, mas ele não achou que o cargo estava à altura.

"Marquinho achou humilhante assumir uma diretoria após ter sido presidente. Marquinho continuou pressionando Gerson para que conseguisse o cargo para ele, mas Gerson não conseguiu nada. Marquinho então foi à imprensa e declarou que Gerson tinha usado dinheiro da campanha para outros fins e mais um rosário de calúnias e difamação", declarou Rita.

As denúncias do ex-assessor foram publicadas no dia 19 de abril de 2009 no jornal O Globo. Marcos Andrade disse, por exemplo, que o então senador do Espírito Santo recebeu mesadas de empreiteiras e que usou notas fiscais falsas na campanha eleitoral.

Gerson Camata foi à Justiça, moveu processos contra o ex-assessor e pediu indenização por danos morais e a Justiça concedeu Após a publicação, as denúncias foram submetidas à Procuradoria-Geral da República e ao Senado. Em ambos, restou entendido que as acusações não possuíam lastro e tudo foi arquivado. Na sequência,. Como resultado de uma das ações, cerca de R$ 60 mil foram bloqueados da conta de Marcos Venicio Moreira Andrade.

"No processo relativo à indenização por danos morais foi feito um bloqueio de, num primeiro momento, R$ 20 mil e, depois da atualização, R$ 60 mil. O valor mencionado foi bloqueado diretamente da conta de Marquinho. Fui alertada por vários amigos em comum com o acusado de que ele estava dizendo que iria acabar com o Gerson, que 'esse italiano não era nada'. Essas notícias de ameaças chegaram há algum tempo, mas se intensificaram após o bloqueio. Com isso, Gerson mudou um pouco seus hábitos, passando a ficar mais em casa, com medo", disse a ex-deputada federal.

Em uma das partes emocionadas do depoimento, Rita Camata lembrou que o marido deixou uma filha, de 34 anos, um filho, de 18, e uma neta. Aos dois anos de idade, a menina "era a paixão na vida" do ex-governador, lembrou Rita.