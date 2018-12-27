Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime na Praia do Canto

Ex-assessor é autor do tiro que matou o ex-governador Gerson Camata

Marcos Vinicius Moreira Andrade tem 66 anos e foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória

Publicado em 26 de Dezembro de 2018 às 21:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2018 às 21:47
Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Marcos Venicio Moreira Andrade, 66 anos, confessou à polícia ser o autor do disparo que matou o ex-governador do Espírito Santo Gerson Camata. O crime ocorreu na tarde desta quarta-feira (26), na Praia do Canto, em Vitória.
Minutos após o crime, Marcos foi detido e encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória, para prestar esclarecimentos. 
De acordo com o secretário de Estado da Segurança, coronel Nylton Rodrigues, a motivação do crime contra Camata foi uma ação judicial promovida pelo ex-governador em desfavor do ex-assessor Marcos Venicio. "Esse ex-assessor trabalhou com Gerson durante 20 anos e teve R$ 60 mil bloqueados em sua conta devido à ação judicial. Hoje, na Praia do Canto, o autor do crime, foi tirar satisfação ao encontrar Gerson Camata na rua, na calçada próxima a uma padaria e a uma banca de revistas. Neste encontro iniciou-se uma discussão verbal, momento em que Marcos sacou uma arma e efetuou um disparo que vitimou o ex-governador".
 
Ainda de acordo com o secretário, a arma não possuía registro e o assassino foi preso ainda na Praia do Canto por policiais que estavam de folga, minutos após o crime.
> Quem foi Gerson Camata?
> 'Era uma figura tranquila', diz Lelo sobre Camata

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guarda compartilhada de pets: dinâmica exige atenção com a alimentação do animal
STF se vê na mira de candidatos, e reação de ministros gera nova divisão interna
Os policiais foram até Santo André, nas imediações do Faça Fácil, onde ocorreu o duplo homicídio
Homem e mulher são mortos a tiros no meio da rua em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados