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Indicado por Pazolini

'Guarda Municipal será protagonista', diz futuro secretário de Segurança de Vitória

Delegado Ícaro Ruginski afirmou que a Guarda tem passado por um 'processo de sucateamento', com equipamentos inadequados e pouca capacitação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 21:32

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 21:32

Ícaro Ruginski, Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Capitã Estéfane (Republicanos)
Ícaro Ruginski, Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Capitã Estéfane (Republicanos) Crédito: Assessoria de Imprensa Lorenzo Pazolini
O fortalecimento da Guarda Municipal ocupa o centro do discurso do futuro secretário municipal de Segurança Pública de Vitória, Ícaro Ruginski. O delegado de Polícia é o primeiro secretário anunciado pelo prefeito eleito da Capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos). Em coletiva de imprensa, nesta sexta-feira (11), Ruginski garantiu que sua prioridade é reestruturar a Guarda Municipal para que ela seja "protagonista" nos resultados da pasta, atuando com integração com as Polícias Militar e Civil.
O delegado também integra a equipe de transição de Pazolini, e afirmou que com base nos dados que tem recebido da pasta, a Guarda sofreu, durante os últimos anos, "um processo de sucateamento" que teria causado "desmotivação" nos servidores. A estrutura e a forma de atuação da Guarda foi uma das principais pautas da campanha eleitoral em Vitória, e também uma bandeira encampada por Pazolini como candidato.
"O que temos notado é que falta equipamentos, a capacitação está aquém do que poderia ser e há uma desmotivação geral, então nós vamos mudar isso. Já no início da análise dos dados vimos que têm coletes (à prova de balas) e gás de pimenta que estão vencidos,  e não podemos aceitar isso", assinalou Ícaro.
Após tomar posse no dia 2 de janeiro, portanto, ele diz que suas primeiras ações serão voltadas para "motivar e valorizar" esses servidores. Inicialmente, no entanto, não se trata de valorização financeira, ou seja, não há previsão de aumento para a categoria. O futuro secretário garante, no entanto, que existem outras formas de investir para que os guardas se sintam valorizados e, assim, mais motivados para atuar nas ruas da Capital.
"Vamos verificar a estrutura, colocar eles em um ambiente adequado. Por exemplo, tem que ter viatura boa para trabalhar e valorizar as pessoas designando funções de acordo com as suas qualidades técnicas, e não por outras questões que não sejam essas", pontuou.
Apenas o investimento no segmento, no entanto, não será suficiente para a segurança pública na Capital. Para isso, Ruginski e Pazolini falam em buscar uma integração com as forças policiais do Estado e União.
O prefeito eleito se encontrou com o governador Renato Casagrande (PSB) pessoalmente esta semana e destacou que, no encontro, os dois conversaram sobre o tema e o socialista teria recebido "com muito entusiasmo" os pedidos do republicano para um maior diálogo entre Polícia Militar, Civil e os "braços" da prefeitura.
"Dr. Ícaro vai atuar junto com a Polícia Militar e Civil, integrando com o trabalho da Capitã Estefane, e com a Polícia Federal para implantação de um setor de inteligência na Guarda Municipal, junto às outras propostas de retomada da guarda como uma polícia municipal", ressaltou Pazolini.

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Além dos dois delegados, esteve no anúncio da nomeação apenas a vice-prefeita eleita, Capitã Estéfane (Republicanos), que também veio da área da segurança pública. Ao discursar, no entanto, a vice foi a única a defender a importância de buscar "conhecimento" para atuar na segurança pública, pois esta é uma pasta que não se resume unicamente à Guarda. Em entrevista para A Gazeta, ela já se posicionou nesta linha, defendendo políticas sociais e de educação para diminuir a violência.
"Estamos fazendo reuniões periódicas para integrar, buscar conhecimento, com objetivo de trabalhar a guarda, mas não só a guarda, porque a segurança não se resume unicamente a isso. Segurança é todo um contexto que traga paz, tranquilidade e sensação de segurança para a população", pontuou.
Ainda não foram anunciados os nomes da equipe que vai trabalhar com Ruginski. O prefeito eleito indicou, no entanto, que até o dia 22 deve ser anunciado um subsecretário e, ainda na próxima semana, titulares de outras secretarias. 

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