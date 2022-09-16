Dois ministros do STF votam para tornar Magno Malta réu por calúnia

Magno Malta é alvo de queixa-crime no STF apresentada pelo ministro Luís Roberto Barroso Crédito: Alan Santos / PR e Antonio Augusto / TSE

"LIBERDADE DE EXPRESSÃO NÃO É LIBERDADE DE AGRESSÃO"

Em seu voto, o relator enfatiza que “liberdade de expressão não é liberdade de agressão”; “não é liberdade de destruição da democracia, das instituições e da dignidade e honra alheias”; “não é liberdade de propagação de discursos mentirosos, agressivos, de ódio e preconceituosos”.

Para Moraes, justifica-se a abertura de processo penal contra o ex-senador pela sua conduta dolosa, com ampla divulgação por meio da internet e redes sociais, por “sua vontade livre e consciente de imputar falsamente a magistrado desta Corte fato definido como crime, qual seja, a lesão corporal contra mulheres, no âmbito da violência doméstica”.

Ele ainda menciona que a Constituição Federal consagra o binômio liberdade e responsabilidade para não permitir abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado; “não permitindo a utilização da ‘liberdade de expressão’ como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda a sorte de atividades ilícitas”.

Ao afirmar que a Suprema Corte é o órgão competente para analisar o caso, Moraes ressaltou que essa foi também a posição da Procuradoria-Geral da República (PGR), por se tratar de crime contra a honra de ministro do STF com propagação na internet.

CONEXÃO DE CONDUTA COM INVESTIGAÇÃO SOBRE FAKE NEWS

Além disso, o relator enfatizou que “é evidente a conexão das condutas de Magno Pereira Malta trazidas nesta queixa-crime com aquelas investigadas no âmbito mais abrangente do procedimento principal”. O ministro se refere aos inquéritos que tratam de investigação de notícias fraudulentas (fake news), falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças etc. e da organização de milícias digitais, ambos sobre sua relatoria.

Sobre a alegação da defesa do ex-senador de que a ação seria nula por não ter sido realizada audiência de conciliação, o relator esclareceu que o ministro Barroso manifestou o desinteresse na realização da conciliação, por isso considera que não havia indicação de utilidade da realização do ato.

Por fim, Moraes destacou que “a Constituição Federal não permite aos pré-candidatos, candidatos e seus apoiadores, inclusive em período de propaganda eleitoral, a propagação de discurso de ódio, ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático”.

O OUTRO LADO

Procurado para comentar a votação no STF, Magno Malta enviou um áudio por meio de assessoria de imprensa em que afirma o seguinte: “Nada novo para mim. Eu já sabia qual era a intenção e o encaminhamento. Os advogados estão cientes. Nós estamos alertas e mantenho minha consciência tranquila de que não cometi nenhum crime. Falei a verdade e vida que segue”, disparou.