Do Val pede saída de Renan da relatoria da CPI da Covid, mas Aziz nega

Senador Marcos do Val (Podemos) é suplente na CPI da Covid no Senado Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A proposta de Do Val, que é membro suplente na CPI, coincide com o movimento de outros parlamentares da ala governista, pró-Bolsonaro, que preparam uma ação judicial pedindo a saída de Renan, por considerar que o senador está "pré-julgando" o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na atuação como relator na comissão. Próximo ao governo, o parlamentar capixaba prefere se identificar como independente.

"Nossos convidados estão extremamente intimidados depois do que aconteceu [pedido de prisão]. Eu queria propor que, de repente, o senador Randolfe (Rodrigues) assuma a relatoria e o relator (Renan Calheiros) vá para o lugar do Randolfe, como vice-presidente, ou o próprio (senador Eduardo) Girão seja o vice. (A ideia de) Trocar o relator não é pela pessoa, mas os movimentos que os convidados estão fazendo no STF estão e estarão atrapalhando os trabalhos da CPI", disse Do Val, no início da sessão.

Opositor ao governo Bolsonaro, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) é vice-presidente da CPI da Covid, e Eduardo Girão (Podemos-CE), membro titular da comissão, é próximo ao governo, mas prefere ser chamado de independente.



O presidente da CPI, Omar Aziz, contemporizou as críticas a Renan e elogiou o trabalho do relator. O senador do Amazonas também alfinetou os ex-membros do governo que procuraram o Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir o direito de ficar em silêncio na comissão e lembrou que muitos apoiadores de Bolsonaro defendem o fechamento da Corte.

"Renan Calheiros tem o meu respeito e tem tido uma conduta aqui de inquirir pensando no Brasil, não é pensando em eleição, até porque ele não é candidato no ano que vem", disse Aziz. "É bom que a gente veja algumas pessoas irem ao Supremo, pedir auxílio ao Supremo, até porque outro dia estavam querendo queimar o Supremo. Acho que não é o momento de ficar aqui discutindo essas mudanças. O senador Renan tem o meu respeito e tem o respeito da grande maioria dos senadores aqui", completou.

Em entrevista para A Gazeta, Do Val disse que o pedido não chegou a ser colocado em votação e que estuda formalizar uma solicitação para a troca da relatoria. O senador acredita, contudo, que mudança é algo improvável, já que a maior parte dos membros da comissão é favorável à permanência de Renan Calheiros na função. Mesmo assim, ele avalia que o pedido já surtiu efeito no comportamento do relator na CPI.

"Hoje, a gente viu outro Renan Calheiros, mais comedido, ponderado, totalmente diferente do Renan que a gente viu na semana passada. Eu fiz questão de fazer a solicitação logo no início, antes da sabatina, exatamente para freá-lo. Para ele ir com a racionalidade e não ser tão passional."

BOLSONARISTAS PREPARAM AÇÃO CONTRA RENAN

De acordo com o jornal O Globo , apoiadores do presidente, encabeçados pela deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), têm coletado declarações de Renan e preparam um documento para questionar na Justiça a parcialidade do senador. Para eles, o relator faz um pré-julgamento para atingir Bolsonaro.

Senadores da base governista também estudam apresentar um relatório alternativo ao que será construído por Renan, caso ele manifeste-se com ataques ao governo federal no documento.

CPI DA COVID NO SENADO

O prazo de trabalho da comissão é de 90 dias, prorrogáveis por mais 90. Ao final do processo, será produzido um relatório, a ser aprovado pelos senadores, que pode encaminhar recomendações ao governo ou solicitações ao Ministério Público Federal (MPF) para indiciar responsáveis, caso irregularidades sejam identificadas.

VEJA A ENTREVISTA COM MARCOS DO VAL

Em entrevista para A Gazeta, o senador explicou a movimentação para "frear Renan" na CPI da Covid, a posição no cabo de guerra entre bolsonaristas e opositores e os próximos passos de atuação na comissão.