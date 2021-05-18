Ex-ministro Ernesto Araújo presta depoimento na CPI da Covid

O ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo presta depoimento, na condição de testemunha, na CPI da Covid nesta terça-feira (18). Os senadores vão cobrar explicações sobre críticas à China, mobilização do Itamaraty para compra de medicamentos ineficazes contra a doença provocada pelo novo coronavírus e aquisição de vacinas. Veja o vídeo do depoimento ao vivo.
Este é o sétimo dia de depoimentos na comissão no Senado, que apura ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia de Covid-19 e eventual desvio de verbas federais enviadas a Estados e municípios.
Os ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich; o atual titular da pasta, Marcelo Queiroga; o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres; o ex-secretário de Comunicação da Presidência da República Fábio Wajngarten; e o representante da Pfizer Carlos Murillo já prestaram depoimento na CPI.