Ex-chefe da Secom Fábio Wajngarten presta depoimento na CPI da Covid

O empresário Fábio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação do Palácio do Planalto, presta depoimento, como testemunha, na CPI da Covid do Senado nesta quarta-feira (12). Ele é o quinto a ser ouvido pelos senadores na comissão, que apura ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia de Covid-19 e eventual desvio de verbas federais enviadas a Estados e municípios. Veja o depoimento ao vivo clicando abaixo.
Depois de quase dois anos no cargo, Wajngarten deixou a Secretaria de Comunicação em março deste ano. Em entrevista para a revista Veja, ele afirmou que a "incompetência" do Ministério da Saúde provocou atraso na compra de vacinas contra a Covid-19.
Na CPI, já prestaram depoimento os ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich; o atual titular da pasta, Marcelo Queiroga; e o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres. Reveja os depoimentos clicando em cima dos nomes.