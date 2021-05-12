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Comissão no Senado

Ex-chefe da Secom Fábio Wajngarten presta depoimento na CPI da Covid

Ex-secretário de Comunicação do Palácio do Planalto é o quinto a ser ouvido pelos senadores na comissão. Veja ao vivo

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 09:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2021 às 09:34
O empresário Fábio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação do Palácio do Planalto, presta depoimento, como testemunha, na CPI da Covid do Senado nesta quarta-feira (12). Ele é o quinto a ser ouvido pelos senadores na comissão, que apura ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia de Covid-19 e eventual desvio de verbas federais enviadas a Estados e municípios. Veja o depoimento ao vivo clicando abaixo. 
Depois de quase dois anos no cargo, Wajngarten deixou a Secretaria de Comunicação em março deste ano. Em entrevista para a revista Veja, ele afirmou que a "incompetência" do Ministério da Saúde provocou atraso na compra de vacinas contra a Covid-19.
Na CPI, já prestaram depoimento os ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich; o atual titular da pasta, Marcelo Queiroga; e o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres. Reveja os depoimentos clicando em cima dos nomes. 

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