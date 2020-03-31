MPF pede que Wajngarten responda por improbidade por campanha

A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) do Ministério Público Federal e o Ministério Público de Contas de São Paulo solicitam que o secretário especial de Comunicação Social do governo Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten, responda na Justiça por atos de improbidade administrativa.

Fabio Wajngarten, secretário especial de Comunicação Social, pode ser responsabilizado por campanha que contraria a Organização Mundial de Saúde Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O pedido vai agora para análise da Procuradoria da República do Distrito Federal.

O motivo da ação é a veiculação da campanha "O Brasil não pode parar", do governo federal, que estimula as pessoas a voltarem a trabalhar e a circular nas ruas, o que é expressamente desencorajado pela OMS (Organização Mundial de Saúde) e pelas autoridades sanitárias brasileiras em meio à pandemia do novo coronavírus.

Segundo a ação proposta pela Procuradoria, a propaganda deslegitima medidas de preservação da vida e da integridade física dos brasileiros ao incentivar movimento contrário ao isolamento social como forma de conter a crise.