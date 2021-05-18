Se ficar calado na CPI da Covid, silêncio de Pazuello será eloquente

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello durante cerimônia na Fiocruz enquanto ainda estava no cargo Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

O silêncio constrangedor do ex-ministro apontará no sentido de uma poderosa voz a ecoar de forma cabal, gritando para que todos possam escutar uma confissão inconteste de culpa, a priori, assumida, declarada, produzindo, de plano, a prova contra si, que se desejava evitar e ocultar.

O medo, o pavor diante do perigo, foi maior do que o compromisso com a coragem, valor destacado na formação militar, que exige daqueles que passaram por um treinamento sistemático de aprendizado de controle das emoções e de adestramento para o alcance de um caráter pautado na resiliência, capaz de forjar uma atuação firme, decidida, sustentada na ousadia e no destemor.

O pânico expresso na face do ex-ministro Pazuello e em suas condutas a partir da abertura da CPI da Covid é desmoralizante para o Exército Brasileiro e depõe contra o projeto pedagógico de capacitação de oficiais executado pela Academia Militar das Agulhas Negras, na qual o general teve sua formação e onde deveria ter desenvolvido competências e habilidades que lhe permitissem enfrentar o perigo. Tendo chegado a general, posto máximo da carreira militar, Pazuello não foi um aluno qualquer. Destacou-se, certamente, entre seus pares tendo alcançado o êxito a que muitos almejam.

Mostrou-se incompetente nas quatro aptidões mais destacadas e exigidas de um general, que em algum momento poderá ter que assumir o controle da tropa: coragem para enfrentar o perigo, capacidade estratégica e logística para organizar o ataque ao inimigo, envergadura moral para comandar com firmeza um batalhão em peleja, resiliência para suportar a derrota com dignidade.

Envergonhado, cabisbaixo, humilhado e escondido sob o manto protetor do silêncio garantido pelo Supremo Tribunal Federal , em decisão da lavra do ministro Ricardo Lewandowski, o general Pazuello se expõe ainda mais ao caricato lugar de bobo da corte, submisso a um capitão reconhecidamente portador de qualificadores morais incompatíveis com o oficialato e com a honra de um homem público.

O habeas corpus do silêncio, impetrado, indevidamente, pela Advocacia Geral da União, o que se mostra como um paradoxo jurídico, considerando que Pazuello não é mais ministro e que deveria ter contratado seus próprios advogados, expõe os meandros de um governo que se apropria das instituições públicas e de seus recursos para a proteção de seus desmandos e crimes, suportados e sustentados, vergonhosamente, por uma classe política que condena, sem provas, por uma decisão eminentemente política, a presidenta Dilma Rousseff e mantém no poder um genocida, reconhecido internacionalmente por seus crimes, suas incompetências e seus desmandos de todas as naturezas.

O pavor que Pazuello demonstra de enfrentar a CPI é o temor de quem conhece a verdade e está ciente dos crimes que dolosamente cometeu em conluio com Bolsonaro. Não há mais dúvidas e nem necessidade de outras provas. Elas já estão dadas e suficientemente colocadas sobre a mesa.

Se politicamente for interessante para aqueles que controlam o poder que Bolsonaro e Pazuello sejam condenados por seus crimes, o conjunto probatório já existe de maneira sobeja, não havendo necessidade de outros elementos a serem anexados aos autos.

Se for politicamente conveniente que seus crimes sejam desconsiderados e que os milhares de mortos sejam computados na conta do acaso ou da vontade soberana de Deus, ignorando as ações ou omissões conhecidas e relatadas em todos as mídias nacionais e internacionais, bem como nos pronunciamentos dos mais respeitados e reverenciados cientistas de todo o mundo, Bolsonaro e Pazuello serão absolvidos.

Continuarão a gozar as delícias do poder autoritário que derrama milhões nas contas daqueles que deverão decidir seus destinos, no caso, uma classe política profundamente desacreditada, ainda que pelo parlamento transitem homens e mulheres probos e comprometidos com a ética e com a justiça.

O silêncio revelador da culpa e do medo poderá apontar para todos aqueles com os quais Pazuello compartilhou a vontade soberana do chefe ao qual ele estava subordinado e que de maneira singela e pueril o faz afirmar “um manda e o outro obedece”

Ao se calar, para não produzir provas contra si, o ex-ministro da Saúde estará bradando ao mundo a sua culpa, seja por ação ou por omissão. Não poderá, entretanto, calar ou mentir diante de perguntas que o levem a produzir provas contra terceiros.