Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após contradições

CPI da Covid: Contarato pede prisão de Wajngarten por mentir em depoimento

Antes do parlamentar capixaba, o relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), também já havia pedido a prisão do ex-secretário da Secom do governo Bolsonaro

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 17:19

Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

12 mai 2021 às 17:19
Senador Fabiano Contarato diz que depoente está em
Senador Fabiano Contarato diz que depoente está em "estado flagracional" Crédito: Reprodução/Youtube
O senador Fabiano Contarato (Rede) pediu, nesta quarta-feira (12), a prisão do ex-secretário de Comunicação do governo Bolsonaro Fabio Wajngarten por mentir durante depoimento na CPI da Covid. O ex-secretário foi criticado e pressionado pelos senadores por dar respostas vagas e contraditórias ao ser questionado.
Contarato destacou que Wajngarten negou ter chamado o ministro da Saúde de "incompetente", o que afirmou em entrevista à  revista Veja, e que a secretaria não teria vinculado uma campanha para divulgação de tratamento precoce contra a Covid-19 sem comprovação científica.
"Ele está em estado flagrancial. A Constituição é clara. Vossa senhoria tem mentido deliberadamente aqui. O senhor falou que a Secom nunca fez propaganda de tratamento precoce e nós provamos que fez. Falou que não disse que o ministro não era incompetente e foi provado que disse. Isso é estado flagrancial (...) Contra fatos não há argumentos e isso tem que ser dito", apontou o parlamentar capixaba.
Contarato ainda completou: "Espero que essa CPI tenha o comportamento de não demonstrar que no Brasil infelizmente só quem fica preso é pobre, afrodescendente e semianalfabeto. Nós estamos diante de um flagrante do crime 342".
O artigo 342 do Código Penal define como crime "fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral". A pena é de reclusão, de dois a quatro anos, e multa.
Antes de Contarato, o relator do colegiado, Renan Calheiros (MDB-AL), também havia pedido a prisão do ex-secretário pelas contradições.
O clima esquentou a ponto de a sessão ser suspensa por cinco minutos após Renan chamar o depoente de "mentiroso". O senador alagoano apontou que Wajngarten mentiu sobre a campanha publicitária do governo "O Brasil não pode parar" e apontou, também, que se contradisse em relação à entrevista para a revista Veja.
"Se mentiu à Veja e a esta comissão, vou requerer a forma da legislação procesusal a prisão do depoente", disse o relator. 
O pedido de prisão depende do presidente da Comissão, senador Omar Aziz (PSD-SP), que disse que não seguiria o entendimento de Renan e Contarato. Aziz, no entanto, também se posicionou sobre a postura do ex-secretário e o alertou sobre "medidas radicais".

Veja Também

Em áudio, revista desmente declaração de Wajngarten à CPI sobre Pazuello

"Está tangenciando as perguntas. Depois a gente toma uma medida mais radical, e aí vão dizer que somos isso e aquilo. Por favor, não menospreze a nossa inteligência. Ninguém é imbecil aqui. O senhor está mentindo aqui para todos nós", disse Aziz.
Em seguida, após o ex-secretário continuar com o mesmo discurso, completou: "Está confiando em que lá na frente? Tem consequências futuras. Processo não acaba amanhã. A gente se sente meio protegido quando tem o poder por trás da gente. Depois que não tem poder, ficar abandonado. Dou um conselho: seja objetivo e verdadeiro".
Nas redes sociais, Contarato voltou a publicar sobre o tema. "Fabio Wajngarten tem que sair preso da CPI. Há estado fragrancial configurado! Cúmplice de Bolsonaro, ele mentiu e omitiu a verdade sobre a criminosa gestão que tem no Planalto o principal aliado do coronavírus! O Senado Federal não pode se apequenar", escreveu.
Ainda na sessão, Aziz informou que enviará ao Ministério Público Federal o depoimento de Wajngarten prestado à CPI da Covid, para que seja avaliado se o ex-secretário de Comunicação cometeu o crise de falso testemunho. A medida foi tomada após um pedido do senador Humberto Costa (PT-PE).  
 Wajngarten foi o quinto depoente na comissão. Antes dele, foram interrogados os ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich; o atual titular da pasta, Marcelo Queiroga; e o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. (Clique nos nomes para ver os vídeos dos depoimentos.)

LEIA MAIS SOBRE CPI

Em áudio, revista desmente declaração de Wajngarten à CPI sobre Pazuello

"Não posso opinar sobre comportamento do presidente", diz Wajngarten

Wajngarten diz não se lembrar de autoria de campanha contra isolamento

Depoimento de presidente da Anvisa na CPI da Covid constrange Planalto

Queiroga pode voltar à CPI da Covid por "contradições", diz Aziz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Fabiano Contarato
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Real Noroeste x Tombense, pela Série D do Brasileirão 2026
Real Noroeste empata com Tombense e segue na lanterna do Grupo 12, da Série D
Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados