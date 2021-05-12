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Em áudio, revista desmente declaração de Wajngarten à CPI sobre Pazuello

A revista Veja publicou na integra um áudio em que o ex-secretário, ao responder a pergunta "foi negligência ou incompetência?", afirmou que "foi incompetência"

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 16:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 mai 2021 às 16:23
À mesa, ex-secretário especial de Comunicação Social da presidência, Fabio Wajngarten.
À mesa, ex-secretário especial de Comunicação Social da presidência, Fabio Wajngarten. Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
Após senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid concordarem em pedir a gravação na íntegra da entrevista do ex-secretário de Comunicação da Presidência Fábio Wajngarten à Revista Veja, o veículo de imprensa divulgou em seu site trecho do áudio, no Wajngarten classificaria como "incompetência" as negociações do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello para a compra de vacinas da Pfizer.
Ao responder a pergunta "Foi negligência ou incompetência?", o ex-secretário afirmou: "Foi incompetência. Quando você tem um laboratório americano com cinco escritórios de advocacia apoiando a negociação e tem do outro lado um time pequeno, tímido, sem experiência, é sete a um", diz Wajngarten.
Durante seu depoimento à CPI, Wajngarten disse que a palavra "incompetência" foi utilizada como chamariz para a reportagem e negou ter atribuído o termo ao ex-ministro. Segundo informações, no intervalo da sessão, membros do colegiado discutiram a prisão do ex-secretário por mentir sob juramento.

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