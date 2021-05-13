CPI vai enviar depoimento de Wajngarten ao Ministério Público

ex-secretário especial de Comunicação Social da presidência, Fabio Wajngarten. Crédito: Pedro França/Agência Senado

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), decidiu encaminhar ao Ministério Público o depoimento do ex-secretário Fabio Wajngarten, que está sendo realizado nesta quarta-feira (12), para que apure eventual crime de falso testemunho.

Wajngarten chegou a ter um pedido de prisão feito pelo relator da comissão, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), que acabou não acatado por Aziz.

O presidente da CPI aceitou o pedido de Humberto Costa (PT-PE) para que o conteúdo do depoimento fosse encaminhado para eventual responsabilização.