Corrida eleitoral: quem são os candidatos que podem disputar o governo do ES

Para especialistas, a antecipação da campanha, faltando quase metade de gestão pela frente, é um sinal ruim, que pode prejudicar a gestão de quem ainda está no mandato. O cientista político João Gualberto Vasconcellos considera a movimentação precipitada e entende que esse acirramento local é um reflexo da polarização nacional. Para ele, Bolsonaro começou seu governo “já em campanha”, um movimento que também levou outros atores políticos a queimar a largada eleitoral.

"Isso não é normal, não é comum ver partidos políticos falando em antecipar convenção para já lançar nomes para o eleitorado. Já temos prefeitos, recém-eleitos, que estão construindo alianças para 2022. Ainda há um caminho longo de governo pela frente; o presidente e os governadores ainda precisam governar. É claro que, quem trabalha com política, pensa em eleição o tempo todo, mas essa discussão deveria ficar para o ano que vem", observa.

O cientista político Fernando Pignaton acredita que, em âmbito estadual, a eleição deve ser mais acirrada para Casagrande do que foi em 2018, quando venceu no primeiro turno. Em um governo em que teve que lidar com a pandemia, o que dificulta o crescimento econômico e a entrega de obras por parte do Estado, Casagrande deve começar a disputa mais desgastado do que no pleito anterior.

"A estratégia de Casagrande de tentar abrigar todo mundo no governo não deu muito certo. Não sabemos se os atuais aliados vão se manter com ele até 2022. Não podemos deixar de considerar que, embora ele tenha ficado afastado, o PSB não teve um desempenho tão grande quanto se esperava, o governo perdeu em Vitória, onde tinha um aliado forte, que era Luciano Rezende. Será um teste de fogo para o governador", analisa.