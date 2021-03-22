Evair de Melo e Manato: "Estaremos juntos contra Casagrande em 2022"

Evair de Melo e Carlos Manato Crédito: Evair de Melo

Os dois estiveram reunidos e posaram para uma foto em que se lê a palavra "juntos" até na camiseta de Evair. "Hoje conversei com o ex-deputado Manato sobre a vacina contra Covid-19. A partir da semana que vem serão produzidas na Fiocruz quase 1 milhão de doses por dia, além da Covax Facility, que entregará 2 milhões de doses por semana", afirmou o deputado do PP, um dos vice-líderes do governo de Jair Bolsonaro na Câmara Federal.

"Conversamos também sobre política e chegamos a duas conclusões: estaremos juntos no palanque de Bolsonaro e oposto ao de Casagrande em 2022." Evair de Melo - Deputado federal (PP)

Manato corroborou a união de forças entre ele e Evair, em prol de Bolsonaro e em oposição a Casagrande. Mas esclareceu que isso não significa candidatura única, ou seja, os dois podem ser candidatos a governador e mesmo assim se unir num palanque bolsonarista, oposto ao do atual governador, durante o próximo pleito estadual:

"Evair e eu fizemos uma conversa muito legal e muito tranquila. Conversamos muito sobre vacina e sobre pandemia. Depois colocamos o ponto que nos une, que é Bolsonaro. Ele é líder do governo na Câmara, eu sou apoiador de Bolsonaro, assim como a Soraya [a deputada federal Soraya Manato, do PSL]. E que nós vamos estar em lado oposto ao de Casagrande. Não significa que eu tenha que ser candidato a governador e ele não possa ser candidato a governador. Nós vamos estar unidos com Bolsonaro e no lado oposto a Casagrande", explicou o ex-deputado, candidato a governador pelo PSL em 2018.