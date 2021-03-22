Evair de Melo e Manato: "Estaremos juntos contra Casagrande em 2022"

O deputado federal Evair de Melo (PP) e o ex-deputado federal Carlos Manato (sem partido) estarão juntos na próxima eleição ao governo do Estado, em 2022, em uma frente bolsonarista e de oposição ao atual governador, Renato Casagrande (PSB). A declaração foi dada por Evair nesta segunda-feira (22) e confirmada à coluna por Manato.
Os dois estiveram reunidos e posaram para uma foto em que se lê a palavra "juntos" até na camiseta de Evair. "Hoje conversei com o ex-deputado Manato sobre a vacina contra Covid-19. A partir da semana que vem serão produzidas na Fiocruz quase 1 milhão de doses por dia, além da Covax Facility, que entregará 2 milhões de doses por semana", afirmou o deputado do PP, um dos vice-líderes do governo de Jair Bolsonaro na Câmara Federal.
"Conversamos também sobre política e chegamos a duas conclusões: estaremos juntos no palanque de Bolsonaro e oposto ao de Casagrande em 2022."
Manato corroborou a união de forças entre ele e Evair, em prol de Bolsonaro e em oposição a Casagrande. Mas esclareceu que isso não significa candidatura única, ou seja, os dois podem ser candidatos a governador e mesmo assim se unir num palanque bolsonarista, oposto ao do atual governador, durante o próximo pleito estadual:
"Evair e eu fizemos uma conversa muito legal e muito tranquila. Conversamos muito sobre vacina e sobre pandemia. Depois colocamos o ponto que nos une, que é Bolsonaro. Ele é líder do governo na Câmara, eu sou apoiador de Bolsonaro, assim como a Soraya [a deputada federal Soraya Manato, do PSL]. E que nós vamos estar em lado oposto ao de Casagrande. Não significa que eu tenha que ser candidato a governador e ele não possa ser candidato a governador. Nós vamos estar unidos com Bolsonaro e no lado oposto a Casagrande", explicou o ex-deputado, candidato a governador pelo PSL em 2018.
"Pode ser que, lá na frente, a gente esteja no mesmo palanque contra Casagrande, ou pode ser que eu tenha um palanque e ele outro palanque, ambos contra Casagrande, e a gente se una no segundo turno. Esse detalhe nós não conversamos. Eu sou pré-candidato a governador. Ele também pode ser. É um nome bom, interessante. Precisamos dar segundo turno. Então, se vai ter palanque único ou não, isso é la na frente. Não é agora", concluiu Manato.