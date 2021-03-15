O movimento de Evair de Melo no xadrez eleitoral do ES para 2022

Peças se movimentam no xadrez político-eleitoral capixaba Crédito: Amarildo

Os últimos dias foram marcados por cinco movimentos importantes no tabuleiro de xadrez político-eleitoral do Espírito Santo, aos quais é preciso prestar muita atenção, tendo em vista a próxima disputa pelo governo estadual, em 2022. É preciso partir do pressuposto de que o governador Renato Casagrande (PSB), embora não fale e tão cedo não vá falar em “reeleição”, é candidato natural à renovação do mandato. Mas outros jogadores começam a fazer seus lances nesse tabuleiro.

Jogando com as brancas, o deputado federal Evair de Melo (PP) encarregou-se de iniciar a partida. Seu movimento de abertura foi a entrevista concedida à coluna e publicada aqui no último dia 7 . Um dos 14 vice-líderes do presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados e absolutamente alinhado ao governo federal, Evair já vinha se estabelecendo como um crítico ácido e assíduo ao governo Casagrande, em uma série de postagens em suas redes sociais. Mas, na citada entrevista, levou o seu discurso a outro nível, pelo tom e pelo teor das críticas, de direta e irrefutável hostilidade à pessoa do governador.

Ex-aliado de Casagrande, Evair tomou conscientemente um caminho sem volta. Depois de dar declarações como “de boca fechada, [Casagrande] ajudaria mais o Estado”, não haverá retratação ou reconciliação possível. O que o deputado busca, assim, é o contrário: afastar-se em definitivo de Casagrande, marcar posição contra ele e consolidar-se como uma nova referência da oposição ao governador pelo flanco direito, dentro do campo bolsonarista no Estado.

Evair desponta como alguém que pode articular e quiçá liderar um movimento eleitoral de direita, 100% alinhado a Bolsonaro e ao bolsonarismo, que desafie o governador de centro-esquerda no Espírito Santo em 2022. O deputado não admite isso. Diz que hoje é pré-candidato a deputado federal, em busca do 3º mandato consecutivo. Ou seja, Evair não “abre o jogo” sobre candidatura ao governo. De qualquer modo, como dito acima, abriu esse jogo de xadrez com sua entrevista.

Sem entrar no mérito das críticas do vice-líder de Bolsonaro, seu movimento neste momento tem bastante lógica do ponto de vista estratégico. No Espírito Santo, esse campo bolsonarista encontra-se hoje disperso e carente de uma liderança que agregue as forças simpáticas ao governo federal e insatisfeitas com o governo Casagrande.

Quanto a Capitão Assumção (PSL), mantém-se como a voz mais áspera de oposição bolsonarista a Casagrande na Assembleia (na verdade, a única voz agora). Mas o tamanho real do deputado foi determinado pela última eleição a prefeito de Vitória, na qual ele não passou de 7,2% dos votos válidos.

Assim, corretamente, Evair parece ter identificado o atual vácuo de líderes políticos com maior musculatura dentro desse campo. Com mandato mesmo, tirando Assumção na Assembleia, hoje o único bolsonarista capixaba que “bate” de verdade em Casagrande é Evair. É possível, então, que ele se empenhe doravante em preencher esse vácuo deixado por Manato desde o pleito de 2018, para liderar um movimento bolsonarista contra o governador do PSB no ano que vem.

Nesse sentido, o ex-presidente do Incaper parece ter usado a mencionada entrevista à coluna como plataforma para lançamento de possível candidatura ao governo em 2022 ou, no mínimo, de um “novo” movimento de direita bolsonarista em oposição a Casagrande no Estado.

Outra possibilidade que não pode ser ignorada é a junção de forças de todos eles (Evair, Manato, Assumção e outros mais que ainda podem se unir) nesse palanque anti-Casagrande, ou quem quer que seja o candidato do governador, no pleito do ano que vem. Nesse caso, Evair pode confirmar-se como o enxadrista desse lado direito do tabuleiro, como o rei desse exército eleitoral bolsonarista em território capixaba, ou revelar-se o peão que só fez o movimento de abertura, em um exército cujo rei e/ou o verdadeiro operador das peças ainda vai aparecer.

Mas que ele é um player eleitoral, não resta dúvida. Passa a ser player importante nesse jogo, ao qual ainda deverão se juntar outras peças e outros jogadores contra a tropa de Casagrande até o ano que vem. E o fortalecimento ou não desse movimento dependerá, fundamentalmente, da recuperação ou da debacle do governo Bolsonaro até lá.