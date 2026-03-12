Home
>
Política
>
Confira relatório do caso Alexandre Martins lido em julgamento de Leopoldo

Confira relatório do caso Alexandre Martins lido em julgamento de Leopoldo

O documento foi apresentado à cúpula de desembargadores pelo relator Fábio Brasil Nery durante sessão iniciada na manhã desta quinta-feira (12)

Publicado em 12 de março de 2026 às 10:11

Apresentação do relatório do caso, feito pelo desembargador Fábio Brasil Nery, relator do processo.
Apresentação do relatório do caso, feito pelo desembargador Fábio Brasil Nery, relator do processo. Crédito: A Gazeta

O julgamento do magistrado aposentado Antônio Leopoldo Teixeira, pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), começou nesta quinta-feira (12), quase 23 anos após o assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho. A medida marca o encerramento do processo criminal contra o último réu, suspeito de ser um dos mentores da execução que expôs as entranhas do crime organizado no Estado.

Recomendado para você

O julgamento do juiz aposentado Antônio Leopoldo Texeira segue, com o MPES apresentado as acusações contra o réu

“Hoje será o dia em que será colocada uma pá de cal na tese de latrocínio”

O julgamento de Antônio Leopoldo Teixeira, pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), ocorre nesta quinta-feira (12), quase 23 anos após o assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho

'Foi aqui que o corpo de Alexandre Martins foi velado', diz MPES em julgamento de Lepoldo no TJES

O documento foi apresentado à cúpula de desembargadores pelo relator Fábio Brasil Nery durante sessão iniciada na manhã desta quinta-feira (12)

Confira relatório do caso Alexandre Martins lido em julgamento de Leopoldo

Leia mais

Imagem - TJES julga juiz Leopoldo, último réu do caso Alexandre Martins

TJES julga juiz Leopoldo, último réu do caso Alexandre Martins

O início do debate do caso foi iniciado com a leitura do relatório do processo (veja documento mais abaixo), feito pelo desembargador Fábio Brasil Nery, relator do processo.  Segundo o documento, o homicídio foi motivado por promessa de recompensa e está profundamente ligado a um esquema de corrupção na época em que Antônio Leopoldo era o titular da 5ª Vara Criminal de Vitória.

Pontos abordados no relatório

  • A denúncia narra que o ex-juiz concedia benefícios irregulares a condenados e ordenava transferências para facilitar resgates de presos, recebendo vantagens financeiras indevidas em troca e favorecendo o crime organizado.
  • A vítima, Alexandre Martins, integrava a "Missão Especial de Combate ao Crime Organizado" e foi um dos magistrados responsáveis por constatar e denunciar essas irregularidades à Corregedoria-Geral da Justiça.
  • Além disso, Martins determinou a transferência do Coronel PM da Reserva Walter Gomes Ferreira — descrito como amigo íntimo do réu e "braço armado" do grupo criminoso — para um presídio no Acre, com o objetivo de cessar sua influência e impedir que continuasse ordenando homicídios.
  • Com o enfraquecimento do esquema e a transferência do réu para a Vara de Órfãos e Sucessões, os magistrados envolvidos nas investigações começaram a sofrer ameaças.
  • O assassinato de Alexandre Martins teria sido orquestrado como forma de vingança, intimidação e uma tentativa de garantir a impunidade da quadrilha.
  • Em suas alegações finais, o Ministério Público exige a condenação do ex-juiz em regime inicial fechado, a decretação imediata de sua prisão e a perda da função pública, o que resultaria na cassação da sua aposentadoria remunerada

Confira o relatório completo

Arquivos & Anexos

Relatório da investigação contra o juiz Leopoldo, acusado de mandar matar o magistrado Alexandre Martins

De acordo com o relatório do Desembargador Fabio Brasil Nery, o homicídio foi motivado por promessa de recompensa e está profundamente ligado a um esquema de corrupção na época em que Antônio Leopoldo era o titular da 5ª Vara Criminal de Vitória.

Tamanho de arquivo: 2mb

Quem era Alexandre Martins?

Alexandre Martins era um juiz de Direito de 32 anos, integrante da Vara de Execuções Penais e um dos magistrados mais atuantes no combate ao crime organizado no Espírito Santo no início dos anos 2000. Era conhecido por sua coragem, ética e pelo perfil técnico e rigoroso. Além de juiz, era professor universitário e fazia parte de uma missão especial que investigava a atuação de grupos de extermínio e a corrupção no sistema penitenciário capixaba.

Por que ele incomodou o crime organizado?

O juiz tornou-se um alvo porque suas decisões atingiam diretamente o coração do crime organizado do Estado. Ao assumir a Vara de Execuções Penais, ele passou a fiscalizar presídios e a combater esquemas de corrupção que envolviam a venda de benefícios para detentos e transferências irregulares de presos de alta periculosidade. Suas investigações e sentenças ameaçavam o poder de ex-policiais, contraventores e até membros do Judiciário que mantinham negócios ilícitos dentro do sistema prisional.

Leia mais

Imagem - Alexandre Martins: veja a cronologia do crime até o julgamento do último réu

Alexandre Martins: veja a cronologia do crime até o julgamento do último réu

Como ele foi morto?

Alexandre Martins foi assassinado na manhã de 24 de março de 2003, com três tiros, quando chegava a uma academia de ginástica em Itapoã, Vila Velha. Ele estava sozinho e não utilizava escolta no momento do ataque, apesar das ameaças que recebia. O crime foi uma execução planejada: dois pistoleiros em uma motocicleta o aguardavam e efetuaram os disparos à queima-roupa. Embora a defesa dos acusados tenha tentado sustentar a tese de latrocínio (roubo seguido de morte), as investigações provaram que se tratou de um crime de mando, articulado por uma rede que envolvia intermediários e mandantes ligados ao crime organizado.

Quem é o juiz aposentado Antônio Leopoldo Teixeira?

Antônio Leopoldo é um juiz aposentado que, na época do crime (2003), era colega da vítima na Vara de Execuções Penais de Vitória. Ele é apontado pelas investigações como um dos mandantes do assassinato. Diferente dos executores e intermediários, que já foram julgados e condenados em anos anteriores, Leopoldo é o último réu de grande relevância a enfrentar o julgamento devido a uma série de recursos que prolongaram o processo por mais de duas décadas. O caso será analisado pelo Tribunal do Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

Leia mais

Imagem - "Sou inocente", afirma juiz acusado pela morte de Alexandre Martins

"Sou inocente", afirma juiz acusado pela morte de Alexandre Martins

As acusações contra Leopoldo

O Ministério Público sustenta que Antônio Leopoldo participou do planejamento da morte de Alexandre Martins por motivos de vingança e queima de arquivo.

Segundo a acusação, a motivação seria porque Alexandre Martins teria descoberto e passado a combater um esquema de venda de alvarás de soltura e benefícios a presos, do qual Leopoldo supostamente fazia parte.

Leia mais

Imagem - Onze desembargadores do ES estão impedidos de julgar juiz Leopoldo

Onze desembargadores do ES estão impedidos de julgar juiz Leopoldo

Imagem - Juiz Leopoldo não vai ao próprio julgamento pela morte de Alexandre Martins

Juiz Leopoldo não vai ao próprio julgamento pela morte de Alexandre Martins

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Caso Alexandre Martins: entenda o crime de mando atribuído a Antônio Leopoldo

Quem foi Alexandre Martins, juiz assassinado no ES há duas décadas

Caso Alexandre Martins: Justiça que demora demais deixa de cumprir o seu nome

Caso Alexandre Martins: o que pesa contra e a favor de Leopoldo no julgamento?

Nova mudança em processo de juiz denunciado por morte de colega no ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Julgamento do Juiz Leopoldo Teixeira Juiz Leopoldo

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais