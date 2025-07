Tornozeleira eletrônica

Como políticos do ES reagiram à operação da PF contra Bolsonaro

Senadores, deputados estaduais e federais se manifestaram sobre os mandados cumpridos contra o ex-presidente e as cautelares impostas a ele pelo ministro Alexandre de Moraes

Publicado em 18 de julho de 2025 às 12:48

Aliado de primeira hora e correligionário de Bolsonaro, o senador Magno Malto, presidente do PL no Espírito Santo, fez publicação em seu perfil no X (antigo Twitter), chamando a determinação de Alexandre de Moraes de "violência jurídica sem precedentes". Na quinta-feira (17), o ex-presidente participou de uma sessão especial de homenagem póstuma ao pastor e presidente da Igreja Cristã Maranata, Gedelti Gueiros, presidida pelo parlamentar. >

O que está acontecendo com o presidente Bolsonaro é uma violência jurídica sem precedentes!

Tornozeleira? Recolhimento noturno? Censura nas redes? Tudo isso sem uma única condenação!

Isso não é Justiça. Isso é perseguição!

Alexandre de Moraes ataca a liberdade, cala vozes e tenta… pic.twitter.com/o2XkXHVHdd — Magno Malta (@MagnoMalta) July 18, 2025

O senador Fabiano Contarato (PT), um dos principais críticos da gestão de Bolsonaro e das ideias difundidas por ele ao longo de seu mandato como presidente do Brasil, entende que a medida adotada pelo STF, por meio de decisão de Alexandre de Moraes, tem respaldo jurídico, uma vez que visa a garantir que "o processo siga corretamente". Professor de Direito Penal, Contarato se manifestou alternando análise técnica com críticas aos atos atribuídos ao ex-presidente na ação penal de qual é alvo.>

"A Lei de Organizações Criminosas no Brasil é clara e define como crime de obstrução de Justiça impedir ou embaraçar a investigação de infração penal. E, nesses casos, o Judiciário pode e deve adotar medidas cautelares para garantir que o processo siga corretamente, especialmente quando há risco de fuga ou tentativa de interferência nas investigações. A decisão do STF considerou os fatos de que o ex-presidente admite que enviou R$ 2 milhões para manter o filho Eduardo no exterior, enquanto o filho admite que está articulando medidas junto ao governo americano para interferir no julgamento do processo em que Bolsonaro é réu, ameaçando inclusive a soberania do nosso país. Isso é grave! Portanto, a imposição de medidas cautelares é justificada por fatores publicamente admitidos pelos investigados.">

Deputados federais do ES

O deputado federal Messias Donato (Republicanos) também recorreu à publicação nas redes sociais para se manifestar acerca das medidas impostas ao ex-presidente. O parlamentar capixaba afirma, na postagem, que o uso de tornozeleira eletrônica imposta a Bolsonaro ocorre, segundo ele, "sem condenação e sem provas".>

Colocaram tornozeleira em Bolsonaro. Sem crime, sem condenação, sem prova. Seu único “delito” foi enfrentar o sistema. Agora está proibido de usar redes, sair à noite e falar com aliados. Isso não é justiça, é perseguição. A história registra. E o povo também.#BolsonaroPerseguido https://t.co/lw6x53eXoO — Messias Donato (@MessiasDonato) July 18, 2025

O também deputado federal Gilvan da Federal (PL) - afastado do cargo desde maio deste ano, por decisão da Câmara dos Deputados - classifica como absurda "a ordem dada por Alexandre de Moraes". Ele foi mais um parlamentar capixaba a se manifestar pelas redes sociais na manhã desta sexta-feira.>

Opositor ao bolsonarismo, o deputado Helder Salomão (PT) aponta que a operação é consequência de atos contra a soberania brasileira. "A ação da Polícia Federal, nesta sexta-feira, é mais um passo para o julgamento do ex-presidente e de seus aliados, que atentaram contra a democracia e tramam contra os interesses do Brasil", explica em nota encaminhada à reportagem de A Gazeta.>

O petista acrescentou ainda: "No caso do tarifaço contra os produtos brasileiros, mais uma vez, fica evidente que o ex-presidente, sua família e seus aliados, estão tramando contra os interesses do Brasil no exterior. Golpistas e falsos patriotas devem ser julgados e condenados pelos seus crimes".>

A também deputada federal pelo PT Jack Rocha, ao comentar as medidas restritivas a que o ex-presidente foi submetido, destacou que “a tornozeleira eletrônica imposta a Bolsonaro não é perseguição, é consequência jurídica. Ele é investigado por tentar fraudar a democracia, interferir em depoimentos e apagar provas". >

"Em qualquer Estado de Direito, isso exige resposta firme da Justiça. O que está em jogo não são opiniões, mas ações graves contra a ordem constitucional. Que ele responda pelos seus atos. Ninguém está acima da lei", pontua a deputada.>

Deputados da Assembleia do ES

Deputados da Assembleia Legislativa do Espírito Santo que se declaram apoiadores de Bolsonaro e também os que são opositores ao ex-presidente, manifestaram sobre as determinações impostos a ele pelo STF.>

O deputado Lucas Polese (PL), no seu stories em seu perfil no Instagram, dá apoio ao ex-mandatário. "Fica firme, Capitão. Deus sabe de todas as coisas.">

Já o deputado Callegari (PL) publicou um vídeo, também no Instagram, em que afirma que a determinação de Alexandre de Moraes, nesta sexta-feira, objetiva impedir uma possível candidatura de Bolsonaro a presidente da República, nas eleições do próximo ano.>

Presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) no Estado, o deputado João Coser usou seu perfil no X para se posicionar sobre as cautelares impostas ao ex-presidente. Segundo o líder petista capixaba, "o cerco está se fechando" para Bolsonaro. Veja a publicação:>

O cerco está se fechando. Para evitar fuga, Bolsonaro vai usar tornozeleira e ser monitorado 24 horas por dia. Quem trama contra a democracia brasileira e a vida tem que ser responsabilizado. pic.twitter.com/PcHUOy8T2w — João Coser (@joaoccoser) July 18, 2025

Outras medidas cautelares

Além de usar tornozeleira eletrônica, Bolsonaro precisará cumprir o recolhimento domiciliar das 19 horas às 7 horas e também nos fins de semana; não poderá se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros (não podendo se aproximar de embaixadas) e de falar com outros investigados.>

Ele foi ainda proibido pelo magistrado de acessar redes sociais e de falar com seu filho Eduardo Bolsonaro, que se licenciou do mandato e está nos EUA atuando para que o país aplique sanções a Moraes.>

