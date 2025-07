Decisão do STF

Bolsonaro se diz perseguido, vê 'suprema humilhação' e nega plano para fugir do Brasil

Ex-presidente diz que nunca pensou em sair do Brasil ou ir para embaixadas

Publicado em 18 de julho de 2025 às 11:23

BRASÍLIA - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chamou de "suprema humilhação" as restrições impostas pelo STF (Supremo Tribunal Federal) e disse que nunca pensou em sair do Brasil ou ir para embaixadas.>

Ele foi alvo de buscas realizadas pela Polícia Federal nesta sexta-feira (18). Ele terá que usar tornozeleira eletrônica, não poderá sair de casa à noite e nos fins de semana, além de não poder se comunicar com outros investigados ou com representantes de embaixadas estrangeiras.>

O ex-presidente Jair Bolsonaro ao deixar a sede da PF Crédito: Adriano Machado/Reuters

"A suspeita é um exagero. Sou ex-presidente da República, tenho 70 anos de idade. Suprema humilhação. É a quarta busca e apreensão em cima de mim", afirmou diante da sede da Polícia Federal em Brasília. "O inquérito do golpe é um inquérito político. Nada de concreto existe ali.">

Bolsonaro enfrenta um processo por acusação de liderar uma trama golpista e também é foco de outras investigações conduzidas pelo órgão.>

Com a tornozeleira, o ex-presidente passará a ser monitorando pelas autoridades às vésperas do julgamento da trama golpista, que poderá levá-lo à prisão.>

Na entrevista à imprensa diante da PF, o ex-presidente também se referiu à tentativa de golpe pela qual é acusado de "golpe de festim".>

Bolsonaro citou ainda a possibilidade de discutir com Donald Trump o tarifaço imposto pelo presidente americano. Disse que, em 2019, o republicano cogitou impor tarifa sobre o aço e ele negociou e, agora, o Brasil não está negociando.>

A PF apreendeu cerca de US$ 14 mil na operação de busca realizada contra o ex-presidente, de acordo com agentes que acompanham as ações. Foram realizadas buscas na casa dele e na sede do PL, seu partido.>

A defesa de Bolsonaro afirmou ter recebido "com surpresa e indignação" as medidas cautelares impostas ao ex-presidente. Disse ainda que ele "sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário".>

A decisão contra Bolsonaro se dá no momento em que o bolsonarismo estreita os laços com o governo americano de Trump. O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, está nos EUA.>

O procedimento sigiloso que levou à aplicação das medidas contra Bolsonaro foi autuado no STF e distribuído ao gabinete de Alexandre de Moraes em 11 de julho, dois dias depois que Trump anunciou a sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros citando o processo contra o ex-presidente no STF.>

