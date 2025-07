Nas redes sociais

Em dia de operação contra Bolsonaro, Lula publica vídeo agradecendo a Deus por mais um dia

Lula aparece à beira do Rio São Francisco e não menciona operação da PF contra Bolsonaro na manhã desta sexta-feira (18)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou um vídeo nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (18), em Juazeiro da Bahia. No vídeo, o presidente anda à beira do Rio São Francisco e diz que agradece a Deus todos os dias de manhã. Lula não menciona o ex-presidente Jair Bolsonaro em nenhum momento do vídeo.>