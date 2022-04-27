Vídeo: 2,5 toneladas de drogas são incineradas na Serra

Mais de duas toneladas de drogas foram incineradas nesta quarta-feira (27), em um forno industrial na Serra. Os entorpecentes foram apreendidos em diversas operações realizadas no Espírito Santo – entre elas, a Operação Solis, deflagrada no final do ano passado, que mirava o Primeiro Comando da Capital (PCC).
De acordo com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), a queima foi acompanhada por representantes da Vigilância Sanitária e contou com um forte esquema de segurança. No total, houve incineração de 2,5 toneladas de drogas, sendo:
- 1,7 tonelada de cocaína;
- 700 kg de maconha;
- 100 kg de precursores químicos (utilizados na elaboração de entorpecentes).
OPERAÇÃO SOLIS: RELEMBRE
Deflagrada no dia 7 de dezembro do ano passado, a Operação Solis tinha como objetivo investigar o tráfico de drogas feito por integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). Na data, três criminosos foram presos em flagrante no bairro Interlagos, no município de Vila Velha.
De acordo com a Polícia Federal, o trio mantinha um depósito com mais de 500 kg de cocaína. Um dos detidos chegou a oferecer R$ 1 milhão aos policiais para que fosse solto. Na ocasião, mandados de busca e apreensão também foram cumpridos nas cidades de Vila Velha, Guarapari, Guarujá (SP) e Araraquara (SP).
2,5 toneladas de drogas são incineradas na Serra