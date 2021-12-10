Preso em operação do MP no ES ofereceu R$ 1 milhão a policiais para ser solto

Operação que mira o PCC apreende mais de 500kg de pasta base de cocaína no ES Crédito: Diony Silva - reportagem TV Gazeta

Um dos presos na operação que resultou na apreensão de 510 kg de cocaína em Vila Velha nesta terça-feira (7) ofereceu aos policiais R$ 1 milhão para que fosse solto. A informação consta no documento da audiência de custódia de Leonardo de Padua Barbosa Pulis, João Vitor dos Santos e Bruno da Silva Alves - este é o que tentou subornar os agentes - e que está disponível no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo ( TJES ).

O documento aponta que, no momento em que foi detido pela Polícia Militar , Bruno se identificou como membro do Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das maiores organizações criminosas do Brasil e que tem atuação no Espírito Santo, oferecendo a quantia milionária para que fosse solto.

"Ao ser detido, o indiciado Bruno teria narrado aos policiais ser membro de organização criminosa denominada de PCC e oferecido aos milicianos um milhão de reais para que fossem soltos" Audiênica de custódia de Bruno da Silva Alves - TJES

Na linguagem do crime, o termo "milicianos" se refere ao modo que bandidos chamam policiais.

As prisões aconteceram durante a Operação Solis, coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Espírito Santo e de São Paulo e que contou com o apoio da Polícia Militar capixaba e paulista, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal.

A ata da audiência de custódia detalha que, além da cocaína, foram apreendidos duas máquinas de embalagem a vácuo, dois aparelhos de selagem e material para embalo de drogas. A Polícia Federal ainda apreendeu uma caminhonete Toyota Hilux e uma motocicleta BMW R1200 GS. Também foram encontrados R$431,00 em espécie, 22.000 guaranis paraguaios, três dólares americanos e quatro relógios.

Your browser does not support the video tag.

A Polícia Federal estima que o prejuízo financeiro causado pela operação aos criminosos tenha sido superior aos R$ 130 milhões. O documento explicita também que os três criminosos presos tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva.

O objetivo da ação é combater o tráfico de drogas por integrantes da organização criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC) em cidades do Espírito Santo e de São Paulo.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Federal para comentar o caso e aguarda o retorno da demanda.

QUASE 900 KG DE COCAÍNA APREENDIDOS

Duas apreensões, que totalizaram quase 900 quilos de cocaína, ocorreram com 24h de intervalo desta semana no Espírito Santo. A primeira, de 510 kg da droga, foi realizada na manhã de terça-feira (7), em uma casa no bairro Interlagos, em Vila Velha. A segunda, nesta quarta (8), ocorreu na Praia do Ribeiro, Praia da Costa, no mesmo município, e recolheu 380 kg de cocaína e uma lancha usada pelos criminosos . Segundo o superintendente da Polícia Federal no Estado, delegado Eugênio Ricas, o prejuízo à criminalidade certamente ultrapassou a marca dos R$ 230 milhões.

Your browser does not support the video tag.

Eugênio Ricas explicou que a localização da quantidade de droga derivou de ações coordenadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Espírito Santo e de São Paulo, que teve o apoio da Polícia Militar capixaba e paulista, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da PF. Devido ao volume de entorpecente encontrado, a PF cogita que alguma grande organização criminosa tenha participação no esquema.

Your browser does not support the video tag.

“Estamos investigando quem são e já podemos dizer que fazem parte de um grande grupo, provavelmente do Primeiro Comando da Capital (PCC), maior facção brasileira. Nós não temos cultivo de coca no Brasil, o que indica que o produto pode ter vindo de algum país vizinho da América do Sul. O destino, nós ainda não conhecemos, mas é possível que haja ligação do caso com o esquema de colocar drogas em cascos de navios para tráfico para outros continentes”, disse Eugênio Ricas.