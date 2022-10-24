Suspeitos de matar jovem e balear pastora em igreja são presos no ES

Jovem de 24 anos foi executado com 15 tiros dentro de igreja na Serra Crédito: Fabrício Christ

Inicialmente, a Polícia Civil havia informado que, entre os presos, tinha um jovem de 26 anos, apontado como integrante do tráfico de drogas do Ponto Final, perto de onde ocorreu o crime. Em coletiva de imprensa nesta terça-feira (25), a corporação corrigiu a informação e disse que ele tem 27 anos. Rodrigo Santos Alves foi preso na região no dia 28 de agosto.

Quatro suspeitos foram presos após o crime na Serra Crédito: Montagem | Polícia Civil

Os presos (na ordem da imagem acima) são:

Diono Eslem da Silva Francisco, Vulgo Mad Max, 31 anos. Moletom azul e branco;

Rodrigo Santos Alves, Vulgo Coxinha, 27 anos. Camisa de time azul e branca;

Loram Vítor Coutinho Barbieri, Vulgo Monstrinho, 24 anos. Sem camisa;

Rafael de Jesus Ribeiro, Vulgo Pet Pet, 21 anos. Camisa vermelha e preta

Os quatro suspeitos foram indiciados por homicídio qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Pelo ferimento da pastora, também foram indiciados por tentativa de homicídio por motivo torpe. Eles são réus e estão à disposição da justiça.

JOVEM FOI MORTO AO TENTAR VOLTAR PARA O TRÁFICO

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, o titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, detalhou que o jovem assassinado tinha envolvimento com o tráfico de drogas e foi morto ao tentar retomar o controle da região.

"Esse fato começou a gerar uma desavença entre a vítima e os suspeitos do crime, pois eles não queriam entregar o controle do tráfico de drogas. Foi por esse motivo que o jovem foi morto" Rodrigo Sandi Mori - Delegado titular da DHPP Serra

Segundo o delegado Sandi Mori, o jovem Felipe Leite Gonçalves gerenciou o tráfico de drogas na região por dois anos. Ele teria saído do tráfico ao passar a frequentar a igreja em julho de 2021. O jovem também começou a trabalhar com o pai em um trailer de lanches no bairro Jardim Carapina. No entanto, em janeiro de 2022, ele teria tentado voltar ao comando do tráfico de drogas e não foi bem recebido por outros criminosos.

PEDIU AJUDA A PASTORA E LEVOU MAIS TIROS NA IGREJA

No dia do crime, a TV Gazeta apurou que Felipe estava chegando em casa quando foi morto a tiros. Nesta terça-feira, Sani Mori detalhou que o jovem e os suspeitos marcaram um encontro via aplicativo de mensagens. Um dos suspeitos disse à vítima que entregaria um dinheiro fruto do tráfico.

Quando o grupo chegou, Felipe começou a ser atingido por disparos de arma de fogo e ainda tentou fugir. Em determinado momento, ele entrou na igreja e pediu ajuda à pastora. Segundo o delegado, Diono Eslem não parou de atirar, mesmo dentro do templo religioso.

"A vítima entrou na igreja, segurou o vestido da pastora, pedindo ajuda. O Diono [Eslem] começou a atirar nas costas da vítima, sendo que dois disparos atingiram a coxa da pastora. Foi uma emboscada bem trabalhada por eles", afirma o delegado.

Diono Eslem ainda arrastou a vítima até a porta do banheiro da igreja, quando Felipe acabou de ser morto.

RELEMBRE O CASO

Um jovem de 24 anos, identificado como Felipe Leite Gonçalves, foi executado com 15 tiros por um homem encapuzado dentro de um igreja que fica na Avenida Porto Seguro, uma das principais vias do bairro Jardim Carapina, na Serra, na noite do dia 31 de maio. Conforme o registro inicial feito pela Polícia Militar, a pastora da igreja, de 42 anos, também foi baleada duas vezes na perna esquerda, mas foi socorrida e levada a um hospital.

De acordo com relatos de moradores da região à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o rapaz estava chegando de motocicleta na casa dele, que fica atrás da igreja, quando um carro se aproximou. Do veículo saiu um homem encapuzado, que abriu fogo contra o jovem.

Felipe foi assassinado com 15 tiros dentro de uma igreja na Serra Crédito: Arquivo Pessoal

Os moradores contaram que o culto na igreja tinha acabado de terminar e, por isso, ainda havia muitas pessoas em frente e também dentro do templo. Para tentar se esconder, o rapaz, mesmo ferido, correu para dentro da igreja e chegou a abraçar a pastora, pedindo ajuda.

O atirador perseguiu o jovem e abriu fogo contra ele dentro da igreja. A pastora foi baleada na perna esquerda e o assassino ainda atirou mais vezes contra o rapaz, tendo o acertado 15 vezes.