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Marido é morto a tiros e mulher é baleada logo depois em Vila Velha

Homem foi morto dentro de uma casa em Dom João Batista, na tarde desta segunda-feira (24); em seguida, a mulher dele foi baleada no bairro vizinho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2022 às 18:07

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 18:07

O homem encontrado morto e com as mãos amarradas dentro de uma construção abandonada em Dom João Batista, Vila Velha, nesta segunda-feira (24), era marido de uma mulher que foi baleada logo depois no bairro Aribiri, no mesmo município.
A informação foi confirmada pela própria vítima, quando descreveu as características do marido aos policiais que atendiam a ocorrência, na tarde desta segunda-feira.
Marido foi morto a tiros e mulher foi baleada logo depois em Vila Velha
Marido foi morto a tiros e mulher foi baleada logo depois em Vila Velha Crédito: Foto leitor
A mulher disse para os agentes que estava andando pelo bairro de bicicleta com um homem, à procura do marido, quando o próprio homem que dava carona a ela começou a disparar. A moça correu e foi atingida por diversos disparos nas pernas e na mão. Não se sabe o que motivou o ataque.
Marido é morto a tiros e mulher é baleada logo depois em Vila Velha
Enquanto aguardava o socorro, ela ficou sabendo que o marido tinha sido morto momentos antes na construção em Dom João Batista. A mulher foi levada pelo Samu até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).
Não há informação sobre a identidade do homem morto e da mulher baleada, mas os dois seriam da Serra.
Polícia Militar informou que "o Ciodes recebeu a informação de que um homem estava correndo atrás de uma mulher no bairro Aribiri, Vila Velha, e que ela tinha sido baleada. Militares foram ao local e constataram que a mulher tinha sido baleada por um indivíduo em uma bicicleta. Ela teria pegado uma carona com o suspeito, sendo perseguida e baleada. A vítima foi socorrida pelo Samu e o DEHPP assumiu a ocorrência".
Em nota, a Polícia Civil disse que "a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, teremos informações do caso e se há detidos".

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