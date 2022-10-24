Marido é morto a tiros e mulher é baleada logo depois em Vila Velha

A informação foi confirmada pela própria vítima, quando descreveu as características do marido aos policiais que atendiam a ocorrência, na tarde desta segunda-feira.

A mulher disse para os agentes que estava andando pelo bairro de bicicleta com um homem, à procura do marido, quando o próprio homem que dava carona a ela começou a disparar. A moça correu e foi atingida por diversos disparos nas pernas e na mão. Não se sabe o que motivou o ataque.