Corpo amarrado é achado em casa abandonada em Vila Velha

Um homem foi encontrado morto e com as mãos amarradas dentro de uma casa abandonada no bairro Dom João Batista, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (24). A idade e o nome da vítima não foram divulgados.
De acordo com a Polícia Militar, o indivíduo apresentava ferimentos por disparo de arma de fogo. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória . O caso será investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa.