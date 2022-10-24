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Dom João Batista

Corpo amarrado é achado em casa abandonada em Vila Velha

De acordo com a Polícia Militar, o indivíduo apresentava ferimentos por disparo de arma de fogo

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 16:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2022 às 16:34
Um homem foi encontrado morto e com as mãos amarradas dentro de uma casa abandonada no bairro Dom João Batista, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (24). A idade e o nome da vítima não foram divulgados.
De acordo com a Polícia Militar, o indivíduo apresentava ferimentos por disparo de arma de fogo. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória . O caso será investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa.

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