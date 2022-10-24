Folga ou expediente? Prefeituras do ES definem Dia do Servidor na sexta (28)

Na próxima sexta-feira (28), é celebrado o Dia do Servidor em todo o Brasil Crédito: Pixabay

O ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público, comemorado na sexta (28), foi transferido por duas prefeituras da Grande Vitória para o dia 14 de novembro, véspera de feriado de Proclamação da República. A medida anunciada pelas prefeituras da Serra e Cariacica foi divulgada dias após o governo do ES anunciar a transferência por meio de um decreto. Por outro lado, o ponto facultativo está mantido em Vitória e Vila Velha.

A transferência do ponto facultativo, anunciada primeiramente pelo governo estadual na última quarta (19), faz com que os servidores tenham um "feriadão" de quatro dias - dois do fim de semana, o ponto facultativo e o feriado de 15 de novembro.

Além do governo do Estado, a Prefeitura de Cariacica e a Prefeitura da Serra informaram que também transferiram o ponto facultativo para a segunda-feira, véspera de feriado.

Com a mudança no ponto facultativo, o calendário fica na seguinte ordem:

12 de novembro: sábado



13 de novembro: domingo



14 de novembro: segunda-feira, ponto facultativo do Dia do Servidor Público



15 de novembro: terça-feira, Feriado de Proclamação da República



Por outro lado, as prefeituras de Vitória e Vila Velha informaram que mantiveram o ponto facultativo na próxima sexta (28).

VEJA O QUE DIZEM GOVERNO DO ES E PREFEITURAS

GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO

O ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público foi transferido do dia 28 de outubro – antevéspera do 2º turno das eleições – para 14 de novembro (segunda-feira), véspera de feriado de Proclamação da República, celebrado no dia 15 (terça-feira).

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo ( Ales ) informou que irá manter o ponto facultativo da sexta-feira (28).

PREFEITURA DE CARIACICA

A Prefeitura de Cariacica informa que o feriado do Dia do Servidor, comemorado no dia 28 de outubro, será transferido para o dia 14 de novembro, conforme decreto publicado no Diário Oficial na quinta-feira (20).

PREFEITURA DA SERRA

O feriado foi transferido para 14/11, informou a prefeitura.

PREFEITURA DE VILA VELHA

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, "até o momento está mantido o feriado dia 28, conforme calendário".

PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura Municipal de Vitória informou que o dia 28 de outubro, Dia do Servidor Público, será ponto facultativo. Também não haverá aulas na rede municipal de ensino no dia.

No feriado, os munícipes poderão se informar sobre variados serviços e obter informações pelo Fala Vitória 156. Por telefone, o atendimento é das 8 horas às 22 horas. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site, o atendimento é 24 horas por dia.

Unidades

As unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas, para atendimentos à população.



Pronto Atendimento

O Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III; e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24 horas.

Vigilância Epidemiológica

O plantão da Vigilância Epidemiológica também funcionará, das 8 às 16 horas, podendo também ser acionado pelo telefone (27) 3132-5019.



Atenção Psicossocial

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, localizado na Ilha de Santa Maria, e o Caps de São Pedro também manterão o plantão 24 horas.



Disque-Silêncio

O Disque-Silêncio é um serviço da Prefeitura de Vitória que funciona todos os dias, 24 horas por dia. Os agentes atendem às reclamações dos moradores registradas no 156 (telefone ou aplicativo Vitória Online). Assim que a denúncia de poluição sonora é recebida, agentes de Proteção Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) vão ao local, verificam o nível de pressão sonora e adotam as medidas cabíveis, baseados na legislação.



Guarda Municipal

A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) vai manter a escala dos grupamentos de Ronda Ostensiva Municipal (Romu), de Trânsito, de Proteção Comunitária, do Grupamentos de Apoio Operacional (Gaop) e do Grupamento Tático Operacional de Trânsito (GTO) no atendimento à população, por meio do 190, além de pontos base e patrulhamento em todos os bairros da capital.

