Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dia do Servidor transferido

Servidor público do ES terá "feriadão" de quatro dias em novembro; veja datas

A transferência de um ponto facultativo foi oficializada em um decreto assinado pelo governador Renato Casagrande (PSB). Com a mudança, serão quatro dias sem expediente regular

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 11:01

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

19 out 2022 às 11:01
Vista do Palácio Anchieta. Cidade Alta, Vitória. Sede do Governo Estadual.
Ponto facultativo foi transferido pelo governo do Estado do Espírito Santo Crédito: Rodrigo Gavini
O servidor público do Estado do Espírito Santo terá direito a um "feriadão" no mês de novembro. O ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público foi transferindo do dia 28 de outubro – antevéspera do 2º turno das eleições – para 14 de novembro (segunda-feira), véspera de feriado de Proclamação da República, celebrado no dia 15 (terça-feira). Com a extensão dos dois dias, além do fim de semana, serão quatro dias sem expediente regular.
A transferência do ponto facultativo foi oficializada em um decreto assinado pelo governador Renato Casagrande (PSB) no Diário oficial do Estado nesta quarta-feira (19).
Com a mudança no ponto facultativo, o calendário fica na seguinte ordem:
  • 12 de novembro: sábado
  • 13 de novembro: domingo
  • 14 de novembro: segunda-feira, ponto facultativo do Dia do Servidor Público
  • 15 de novembro: terça-feira, Feriado de Proclamação da República
Conforme publicado no Diário, o ponto facultativo não é válido para órgãos e entidades que desempenham serviços essenciais ou que funcionem em regime de escala.

Veja Também

Prefeituras definem expediente em dias de jogos do Brasil na Copa

Com medo do ex, servidora pública larga o trabalho no ES; cantor é preso

Bolsonaro autoriza nomeação de 625 servidores para PRF

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo feriado Renato Casagrande Governo do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que governo Trump faz apuração interna sobre prisão de Ramagem pelo ICE
Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados