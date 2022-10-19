Servidor público do ES terá "feriadão" de quatro dias em novembro; veja datas

O servidor público do Estado do Espírito Santo terá direito a um "feriadão" no mês de novembro. O ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público foi transferindo do dia 28 de outubro – antevéspera do 2º turno das eleições – para 14 de novembro (segunda-feira), véspera de feriado de Proclamação da República, celebrado no dia 15 (terça-feira). Com a extensão dos dois dias, além do fim de semana, serão quatro dias sem expediente regular.
A transferência do ponto facultativo foi oficializada em um decreto assinado pelo governador Renato Casagrande (PSB) no Diário oficial do Estado nesta quarta-feira (19).
Com a mudança no ponto facultativo, o calendário fica na seguinte ordem:
- 12 de novembro: sábado
- 13 de novembro: domingo
- 14 de novembro: segunda-feira, ponto facultativo do Dia do Servidor Público
- 15 de novembro: terça-feira, Feriado de Proclamação da República
Conforme publicado no Diário, o ponto facultativo não é válido para órgãos e entidades que desempenham serviços essenciais ou que funcionem em regime de escala.