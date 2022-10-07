Com medo do ex, servidora pública larga o trabalho no ES; cantor é preso

28/09

"Fui contratado para te matar, já recebi metade do dinheiro. Só que pesquisei e vi que você não é pessoa ruim. Vou te dar dois dias pra você ir embora de Vitória e do Espírito Santo. Estou te monitorando. Se não for embora vou fazer o serviço (e você) nunca mais volta. Dois dias e vou fazer o serviço."

"Está avisada. Desse fim de semana você não passa."

29/09

"Você tem um dia (para) sair de Vitória. Estou te dando uma chance de viver."

30/09

"Seu tempo acabou, agora é comigo. A gente se vê na rua"

05/10 (dia em que a polícia fez buscas na casa do suspeito)

"Oi, defunto, você fez a maior merda. Seja hoje, amanhã ou depois, sua morte está certa, questão de tempo. Vou até o inferno atrás de você."

