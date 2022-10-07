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Detido em Viana

Com medo do ex, servidora pública larga o trabalho no ES; cantor é preso

O músico de 44 anos namorou com a vítima por cinco meses; após o término, ele passou a xingá-la e, no mês seguinte, a mulher começou a receber mensagens com ameaças de morte

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 18:41

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

07 out 2022 às 18:41
Cantor de 44 anos namorou com servidora durante cinco meses; após o término ele passou a xingá-la e, no mês seguinte, a mulher começou a receber mensagens com ameaças de morte
Celular apreendido com o cantor no momento da prisão dele, pela PRF Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um cantor capixaba, de 44 anos, foi preso nesta quinta-feira (6) após descumprir a medida protetiva contra a ex-namorada, uma servidora pública de 35 anos. Ele também é investigado por mandar mensagens para ela com ameaças de morte, além de ser suspeito de estuprar outra mulher. 
Por conta das ameaças, a ex-namorada precisou sair do trabalho e se esconder em outro município. O nome do preso não foi divulgado, mas o caso aconteceu na Serra.
Com medo do ex, servidora pública larga o trabalho no ES; cantor é preso
Tudo começou após o término do namoro. O casal, de acordo com a Polícia Civil, ficou junto por cinco meses. Como o homem começou a ficar agressivo, ofendendo a servidora, principalmente quando bebia, ela decidiu encerrar o relacionamento.
Desde então, o cantor começou a difamar a moça. No dia 6 de setembro, ela chegou a solicitar uma medida protetiva contra ele, por causa dos xingamentos que vinha recebendo. Desta forma, o ex estava proibido de manter contato com a mulher.

AMEAÇAS DE MORTE

No dia 28 de setembro, o pesadelo da moça começou. Um número desconhecido passou a mandar mensagens com ameaças de morte. "Fui contratado para te matar, já recebi metade do dinheiro. Só que pesquisei e vi que você não é pessoa ruim. Vou dar dois dias para você ir embora de Vitória e do Espírito Santo. Estou te monitorando", dizia a mensagem. Assustada, ela procurou a polícia.
"Nesse dia ela registrou a ocorrência com os prints. Durante o próprio registro, ela continuou recebendo ameaças. No dia seguinte, conseguimos vincular o ex-namorado às mensagens", explicou a delegada Ana Karolina Marques, titular da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV Deam) da Serra.
Apesar disso, ainda não é possível afirmar de fato se o cantor contratou uma pessoa para o crime; o que se sabe, até o momento, é que existem indícios de que ele teria mandado a mensagem.
Na sexta-feira, dia 30 de setembro, o cantor mandou mensagem para a ex, com xingamentos, descumprindo a medida protetiva. No mesmo dia, por conta disso, a delegada pediu pela prisão preventiva dele.
Na terça-feira (4), o mandado foi expedido pela Justiça e logo no dia seguinte os policiais foram até a casa do suspeito, que já tinha saído de lá.
Na quinta-feira (6), a polícia solicitou o monitoramento do procurado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) entrou no circuito e, assim que o carro do cantor apareceu em uma rodovia federal, ele foi capturado.
A prisão aconteceu na BR 101, em Viana, na altura do bairro Ribeira. O celular do suspeito foi apreendido e passará por perícia, para que especialistas possam descobrir se as mensagens saíram mesmo do aparelho.

VÍTIMA PRECISOU SE MUDAR

Com medo das ameaças, a servidora precisou sair de casa e do trabalho. Ela ficou escondida em outro município por pelo menos uma semana.

Veja a transcrição das mensagens de ameaça enviadas à vítima

28/09 

"Fui contratado para te matar, já recebi metade do dinheiro. Só que pesquisei e vi que você não é pessoa ruim. Vou te dar dois dias pra você ir embora de Vitória e do Espírito Santo. Estou te monitorando. Se não for embora vou fazer o serviço (e você) nunca mais volta. Dois dias e vou fazer o serviço." 

"Está avisada. Desse fim de semana você não passa." 

29/09 

"Você tem um dia (para) sair de Vitória. Estou te dando uma chance de viver." 

30/09

"Seu tempo acabou, agora é comigo. A gente se vê na rua"

05/10 (dia em que a polícia fez buscas na casa do suspeito)

"Oi, defunto, você fez a maior merda. Seja hoje, amanhã ou depois, sua morte está certa, questão de tempo. Vou até o inferno atrás de você."

ACUSADO DE ESTUPRO POR CONHECIDA

Ainda no mês de setembro, depois do término com a servidora pública, mais um crime: o cantor está sendo acusado de ter estuprado uma conhecida do casal.
A mulher relatou à polícia que pegou uma carona com o homem mas, no meio do caminho, ele disse que tinha que pegar algo na casa da ex-namorada. Os dois desceram no local, onde os abusos teriam acontecido.
Agora, preso por descumprimento de medida protetiva, ele está sendo investigado por vinculação às ameaças contra a ex e pelo estupro da conhecida do casal.

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