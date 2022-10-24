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Na ES 482

Carro capota em acidente e duas pessoas ficam feridas em Cachoeiro

Homem de 35 anos e mulher de 34, que estavam no veículo, foram socorridos pelo Samu para o Hospital Santa Casa de Misericórdia do município

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 12:25

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

24 out 2022 às 12:25
O acidente aconteceu na ES 482, na altura da localidade de Morro Grande
Duas pessoas ficaram feridas após carro capotar em Cachoeiro Crédito: Redes Sociais
Duas pessoas ficaram feridas após o carro em que elas estavam capotar em um acidente na ES 482, na altura da localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na manhã desta segunda-feira (24). O condutor perdeu o controle da direção após o veículo atingir um barranco.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou atendimento às vítimas, informou que no carro estavam um homem de 35 anos e uma mulher, de 34. Eles ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O acidente aconteceu por volta de 7h30.
O carro ocupou parte de uma das pistas da ES 482, mas a via não precisou ser interditada. O estado de saúde dos feridos não foi divulgado.

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