Carro capota em acidente e duas pessoas ficam feridas em Cachoeiro

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou atendimento às vítimas, informou que no carro estavam um homem de 35 anos e uma mulher, de 34. Eles ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O acidente aconteceu por volta de 7h30.