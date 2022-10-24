Carro capota em acidente e duas pessoas ficam feridas em Cachoeiro

Duas pessoas ficaram feridas após o carro em que elas estavam capotar em um acidente na ES 482, na altura da localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na manhã desta segunda-feira (24). O condutor perdeu o controle da direção após o veículo atingir um barranco.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou atendimento às vítimas, informou que no carro estavam um homem de 35 anos e uma mulher, de 34. Eles ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O acidente aconteceu por volta de 7h30.
O carro ocupou parte de uma das pistas da ES 482, mas a via não precisou ser interditada. O estado de saúde dos feridos não foi divulgado.