Morre Arnoldo Silva, sambista do ES que teve músicas gravadas por famosos

Morreu na tarde deste domingo (24), o cantor e compositor capixaba Arnoldo Silva . Ele tinha 89 anos e faria 90 no dia primeiro de dezembro. Autor de mais de 200 composições, o sambista já teve canções imortalizadas na voz de artistas nacionais como Elza Soares e Martinho da Vila, Wanderley Cardoso, Agnaldo Timóteo, Elizete Cardoso, Sérgio Reis e Jackson do Pandeiro, entre os anos 60 e 80.

Arnoldo teve um acidente vascular cerebral (AVC) em agosto deste ano e foi internado no Hospital Evangélico de Cachoeiro. Em setembro, há cerca de um mês, ele foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia. Segundo o filho do cantor, Jeferson Ramos, o pai tinha problemas de coração e por isso teve complicações durante uma cirurgia de hérnia. A causa da morte foi insuficiência cardíaca.

O velório do cantor e compositor acontece na capela mortuária de Coronel Borges, em Cachoeiro, e o sepultamento será às 17h, no cemitério do mesmo bairro. Arnoldo deixa a esposa, um filho e um neto.