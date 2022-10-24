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Obituário

1932
2022
Morre Arnoldo Silva, sambista do ES que teve músicas gravadas por famosos
Cantor e compositor, ele já teve canções imortalizadas nas vozes de artistas nacionais como Elza Soares e Martinho da Vila, Wanderley Cardoso, Agnaldo Timóteo, Elizete Cardoso, Sérgio Reis e Jackson do Pandeiro, entre os anos 60 e 80

Bruna Hemerly

Repórter

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 10:09

Publicado em

24 out 2022 às 10:09
Morreu na tarde deste domingo (24), o cantor e compositor capixaba Arnoldo Silva. Ele tinha 89 anos e faria 90 no dia primeiro de dezembro. Autor de mais de 200 composições, o sambista já teve canções imortalizadas na voz de artistas nacionais como Elza Soares e Martinho da Vila, Wanderley Cardoso, Agnaldo Timóteo, Elizete Cardoso, Sérgio Reis e Jackson do Pandeiro, entre os anos 60 e 80.
Arnoldo teve um acidente vascular cerebral (AVC) em agosto deste ano e foi internado no Hospital Evangélico de Cachoeiro. Em setembro, há cerca de um mês, ele foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia. Segundo o filho do cantor, Jeferson Ramos, o pai tinha problemas de coração e por isso teve complicações durante uma cirurgia de hérnia. A causa da morte foi insuficiência cardíaca.
O velório do cantor e compositor acontece na capela mortuária de Coronel Borges, em Cachoeiro, e o sepultamento será às 17h, no cemitério do mesmo bairro. Arnoldo deixa a esposa, um filho e um neto.
Apesar de ter nascido em Castelo, Arnoldo foi registrado em Cachoeiro e sempre se considerou um cachoeirense. Durante alguns anos morou no Rio de Janeiro, onde trabalhou na Companhia Estadual de Gás. Em 1987, quando ainda morava no estado vizinho, ele recebeu o título de Cachoeirense Ausente, que ocorre durante as festividades do município.

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